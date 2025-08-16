Más de medio centenar de municipios en Valencia superan ya los 35 ºC a las 11 de la mañana: son estos
Las temperaturas se van a disparar hoy hasta superar los 42 ºC en muchos puntos
Las altísimas temperaturas que nos esperan hoy en Valencia y que han llevado a la Aemet a activar la alerta roja por calor extremo en todo el litoral de la provincia, y especialmente en el prelitoral, se han empezado a vislumbrar desde esta mañana. A las 10.00 horas ya eran muchos los municipios que superaban los 30 grados y, a las 11.00, eran muchos más los que pasaban de 35 ºC.
La alerta roja en toda la costa de Valencia se activa a las 12.00 del mediodía y se extinguirá a las ocho de la noche. En el interior continúa la alerta naranja de 13.00 a 21.00 horas de hoy. La Aemet recuerda que los "impactos más graves" de este intenso calor serán "en la salud" y pide a la ciudadanía "actuar con sentido común y cuidar de los más vulnerables": mayores, niños y personas con patologías o enfermos crónicos.
Municipios con más de 35 ºC a las 11.00 horas
Los municipios de Valencia que a las 11.00 horas superaban los 35 ºC son, según los datos de l'Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), los siguientes:
- Vilamarxant 37,6 ºC
- Montserrat 37,3 ºC
- Bugarra 36,9 ºC
- Pedralba 36,9 ºC
- Bicorp 36,9 ºC
- Real de Gandia 36,8 ºC
- Benaguasil 36,7 ºC
- Ontinyent 36,7 ºC
- Benifairó de la Valldigna 36,7 ºC
- la Pobla de Vallbona 36,6 ºC
- Palma de Gandia 36,6 ºC
- l'Eliana 36,5 ºC
- Llíria 36,5 ºC
- Alfauir 36,5 ºC
- Riba-roja de Túria 36,4 ºC
- Gestalgar 36,3 ºC
- Casinos 36,3 ºC
- Albalat dels Sorells 36,3 ºC
- Manises 36,3 ºC
- Alzira 36,2 ºC
- Burjassot 36,1 ºC
- Buñol 36,1 ºC
- Palmera 36,1 ºC
- Loriguilla 36,0 ºC
- Beniatjar 36,0 ºC
- Cheste 35,9 ºC
- Enguera 35,9 ºC
- Quesa 35,9 ºC
- Aldaia 35,8 ºC
- Chiva 35,8 ºC
- Barx 35,8 ºC
- Benirredrà 35,8 ºC
- Algímia d'Alfara 35,7 ºC
- Algar de Palància 35,7 ºC
- Olocau 35,6 ºC
- Quart de Poblet 35,6 ºC
- Macastre 35,6 ºC
- Serra 35,5 ºC
- Massamagrell 35,4 ºC
- Turís 35,4 ºC
- Salem 35,4 ºC
- Gandia 35,4 ºC
- Villalonga 35,4 ºC
- Marines 35,3 ºC
- Rafelguaraf 35,3 ºC
- Castellonet de la Conquesta 35,3 ºC
- Paterna 35,2 ºC
- l'Alcúdia de Crespins 35,2 ºC
- Canals 35,2 ºC
- Atzeneta d'Albaida 35,2 ºC
- Moncada 35,1 ºC
- Navarrés 35,0 ºC
- Potries 35,0 ºC
Suscríbete para seguir leyendo
- El conseller de Emergencias vaticina 'una noche difícil' en el incendio forestal en Teresa de Cofrentes
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
- Una familia con 6 niños duerme 4 noches en un parque en plena ola de calor en València
- Gan Pampols pide desarrollar la norma para que el 'president' pueda asumir las emergencias
- Última hora del incendio de Teresa de Cofrentes: El alcalde asegura que 'se han hecho ya casi con el fuego
- El calor apretará tanto este puente en Valencia que la Aemet advierte: Será 'una situación muy adversa' con 'impacto en la salud
- Cinco incendios forestales y un conato de fuego en un día ponen a prueba el monte valenciano
- Casi una decena de médicos de La Fe critican 'arbitrariedad' para negarles retrasar su jubilación