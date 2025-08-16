Más de medio centenar de municipios en Valencia superan ya los 35 ºC a las 11 de la mañana: son estos

Las altísimas temperaturas que nos esperan hoy en Valencia y que han llevado a la Aemet a activar la alerta roja por calor extremo en todo el litoral de la provincia, y especialmente en el prelitoral, se han empezado a vislumbrar desde esta mañana. A las 10.00 horas ya eran muchos los municipios que superaban los 30 grados y, a las 11.00, eran muchos más los que pasaban de 35 ºC.

La alerta roja en toda la costa de Valencia se activa a las 12.00 del mediodía y se extinguirá a las ocho de la noche. En el interior continúa la alerta naranja de 13.00 a 21.00 horas de hoy. La Aemet recuerda que los "impactos más graves" de este intenso calor serán "en la salud" y pide a la ciudadanía "actuar con sentido común y cuidar de los más vulnerables": mayores, niños y personas con patologías o enfermos crónicos.

Municipios con más de 35 ºC a las 11.00 horas

Los municipios de Valencia que a las 11.00 horas superaban los 35 ºC son, según los datos de l'Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), los siguientes: