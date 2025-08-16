Más de medio centenar de municipios en Valencia superan ya los 35 ºC a las 11 de la mañana: son estos

Las temperaturas se van a disparar hoy hasta superar los 42 ºC en muchos puntos

Las temperaturas están disparadas desde mucho antes del mediodía en muchos puntos de Valencia.

Las temperaturas están disparadas desde mucho antes del mediodía en muchos puntos de Valencia. / Jorge Gil/EP

Marga Vázquez

València

Las altísimas temperaturas que nos esperan hoy en Valencia y que han llevado a la Aemet a activar la alerta roja por calor extremo en todo el litoral de la provincia, y especialmente en el prelitoral, se han empezado a vislumbrar desde esta mañana. A las 10.00 horas ya eran muchos los municipios que superaban los 30 grados y, a las 11.00, eran muchos más los que pasaban de 35 ºC.

La alerta roja en toda la costa de Valencia se activa a las 12.00 del mediodía y se extinguirá a las ocho de la noche. En el interior continúa la alerta naranja de 13.00 a 21.00 horas de hoy. La Aemet recuerda que los "impactos más graves" de este intenso calor serán "en la salud" y pide a la ciudadanía "actuar con sentido común y cuidar de los más vulnerables": mayores, niños y personas con patologías o enfermos crónicos.

Municipios con más de 35 ºC a las 11.00 horas

Los municipios de Valencia que a las 11.00 horas superaban los 35 ºC son, según los datos de l'Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), los siguientes:

  • Vilamarxant 37,6 ºC
  • Montserrat 37,3 ºC
  • Bugarra 36,9 ºC
  • Pedralba 36,9 ºC
  • Bicorp 36,9 ºC
  • Real de Gandia 36,8 ºC
  • Benaguasil 36,7 ºC
  • Ontinyent 36,7 ºC
  • Benifairó de la Valldigna 36,7 ºC
  • la Pobla de Vallbona 36,6 ºC
  • Palma de Gandia 36,6 ºC
  • l'Eliana 36,5 ºC
  • Llíria 36,5 ºC
  • Alfauir 36,5 ºC
  • Riba-roja de Túria 36,4 ºC
  • Gestalgar 36,3 ºC
  • Casinos 36,3 ºC
  • Albalat dels Sorells 36,3 ºC
  • Manises 36,3 ºC
  • Alzira 36,2 ºC
  • Burjassot 36,1 ºC
  • Buñol 36,1 ºC
  • Palmera 36,1 ºC
  • Loriguilla 36,0 ºC
  • Beniatjar 36,0 ºC
  • Cheste 35,9 ºC
  • Enguera 35,9 ºC
  • Quesa 35,9 ºC
  • Aldaia 35,8 ºC
  • Chiva 35,8 ºC
  • Barx 35,8 ºC
  • Benirredrà 35,8 ºC
  • Algímia d'Alfara 35,7 ºC
  • Algar de Palància 35,7 ºC
  • Olocau 35,6 ºC
  • Quart de Poblet 35,6 ºC
  • Macastre 35,6 ºC
  • Serra 35,5 ºC
  • Massamagrell 35,4 ºC
  • Turís 35,4 ºC
  • Salem 35,4 ºC
  • Gandia 35,4 ºC
  • Villalonga 35,4 ºC
  • Marines 35,3 ºC
  • Rafelguaraf 35,3 ºC
  • Castellonet de la Conquesta 35,3 ºC
  • Paterna 35,2 ºC
  • l'Alcúdia de Crespins 35,2 ºC
  • Canals 35,2 ºC
  • Atzeneta d'Albaida 35,2 ºC
  • Moncada 35,1 ºC
  • Navarrés 35,0 ºC
  • Potries 35,0 ºC

