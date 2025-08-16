Máximas de 39,5 grados del viernes abren el fin de semana "más asfixiante" con casi 44º

El mercurio alcanzó los 39,5 grados en Xàtiva este viernes, una máxima al borde de los 40 grados que es solo un anticipo de lo previsto para este fin de semana, los días "más asfixiantes y de mayor bochorno" del año, que pueden convertir a este puente de agosto en el más cálido desde el año 1950, superando al 15 de agosto de 2021, al 4 de julio de 1994 y al 10 de agosto de 2023, cuando se batió el récord con 46,8 grados en el aeropuerto de València. Este fin de semana, las máximas puede que no rebasen ese punto, pero la temperatura media de toda la jornada será mayor a la de aquel día, cuando hubo un desplome térmico de más de 10 grados por un cambio en las condiciones meteorológicas.

El episodio tórrido y extremo superó los 39 grados en varios puntos, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La máxima fue la anteriormente citada en la Costera, pero también se superaron los 39 grados en Llíria (39,1) y Atzeneta del Maestrat (39). Sin embargo, la sensación térmica se disparó hasta los 42 grados en Anna o los 42 de Alzira, según la red de l'Associació Valenciana de Meteorología (Avamet).

La situación será peor hoy y mañana cuando la Comunitat Valenciana enfrente "una situación muy adversa" según la Aemet. De momento, ya se ha activado la alerta naranja por calor en casi toda la provincia, donde se pueden alcanzar incluso los 44 ºC a la sombra. Las "temperaturas serán muy altas tanto de día como de noche", explican desde la entidad meteorológica. Por eso, aunque el sábado será el día con las máximas más altas -con casi 44 grados en Carcaixent-, será el domingo cuando se registra la jornada con la temperatura media más alta del año; será la madrugada del 16 al 17 de agosto cuando las mínimas superen los 25 grados en todo el litoral.

Temperaturas máximas previstas para el sábado 16 de agosto en la Comunitat Valenciana. / Aemet

Alerta máxima

Las condiciones meteorológicas de las próximas 48 horas mantienen en alerta a los servicios de Emergencias, con la mirada puesta en el monte tras declararse cinco incendios forestales en poco más de un día; el fin de semana que arranca lo hace con todas las alertas activadas. Un vistazo a la página web del Centro de Emergencias de la Generalitat basta para hacerse una idea de la situación que se espera con todos los municipios de la Comunitat Valenciana en alerta por altas temperaturas y riesgo máximo de incendios forestales, agravada por la posibilidad de generarse tormentas secas y que un rayo latente inicie el fuego. Ese fue el origen del incendio forestal de Teresa de Cofrentes, cuya cifra de hectáreas calcinadas supera las 540.

Germán Caballero

El calor persistente es, además, un riesgo para la salud de la ciudadanía. De hecho, el 2025 suma ya seis fallecidos por golpes de calor, el último este pasado viernes en Novelda tras tres días ingresado, según la información transmitida por la Conselleria de Sanidad y la mortalidad atribuible a las altas temperaturas es más de 200 personas según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

Consejos frente al calor

Una de las claves es la prevención, especialmente para las personas vulnerables como son mayores, menores, y con enfermedades que puedan agravarse con el calor. En este sentido, la Conselleria de Sanidad mantiene activa la campaña 'Combatir el calor extremo está en tu mano', que sirve para concienciar a la población sobre los riesgos del calor extremo y ofrecer recomendaciones para proteger la salud.

Entre los principales consejos, están:

Evitar salir durante las horas centrales del día.

Mantenerse bien hidratado.

Ponerse a la sombra.

Usar ropa transpirable y de colores claros.

Hacer deporte en las horas de menos calor.

Mantener la vivienda fresca y ventilada.

Comer ensaladas, frutas y verduras.

Utilizar cremas protectoras.

Y proteger a las personas mayores o vulnerables.

Los montes, en el punto de mira

Además de graves problemas de salud para las personas, especialmente para niños, personas mayores y pacientes crónicos, estas 72 horas supondrán un gran reto para los montes valencianos. El calor, la falta de humedad relativa, la existencia de maleza y vegetación seca, los convierte en un auténtico polvorín justo en un momento en el que el noroeste del país sufre los peores incendios en décadas.

Por ello, se recomienda extremar las precauciones en espacios forestales y zonas próximas y se recuerda la prohibición del uso del fuego en los espacios forestales y su proximidad, así como de cualquier actividad que pueda ser causante de una ignición, como el empleo de maquinaria o arrojar ascuas o restos al monte. En este sentido, se ha solicitado a los ayuntamientos que limiten las autorizaciones del uso de material pirotécnico en función de las condiciones meteorológicas y siempre alejados de masas forestales.

Lo que no ha hecho la Generalitat Valenciana es decretar el cierre de los parques naturales, como sí que hizo el gobierno de Mazón en 2023, con Vox al frente de Emergencias, cuando se cerraron 17 de los 22 entornos naturales; y como era habitual durante los últimos años de gestión del Botànic, con Ximo Puig al frente del Consell.