Tres medios aéreos luchan contra un incendio forestal en Xàtiva

Se trata de la segunda localidad con las temperaturas más altas de la Comunitat Valenciana, con 43,3 grados

Así ha quedado la zona del incendio forestal de Teresa de Cofrentes.

Así ha quedado la zona del incendio forestal de Teresa de Cofrentes. / GVA

Xàtiva

Emergencias ha comunicado un nuevo incendio forestal en Valencia. Esta vez se trata de Xàtiva, la segunda localidad con las temperaturas más altas de la Comunitat Valenciana con 43,3 grados.

Hasta el momento, se han movilizado tres medios aéreos, una dotación de Bomberos de València, tres autobombas, tres bomberos forestales y un agente medioambiental.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunció esta mañana la subida del nivel de alarma debido a las altas temperaturas en el prelitoral y en las zonas más al interior de las comarcas costeras y el riesgo extremo de incendio.

