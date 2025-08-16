Tres medios aéreos luchan contra un incendio forestal en Xàtiva

Emergencias ha comunicado un nuevo incendio forestal en Valencia. Esta vez se trata de Xàtiva, la segunda localidad con las temperaturas más altas de la Comunitat Valenciana con 43,3 grados.

Hasta el momento, se han movilizado tres medios aéreos, una dotación de Bomberos de València, tres autobombas, tres bomberos forestales y un agente medioambiental.

🔥Aviso por incendio forestal en término municipal de Xàtiva.



➡️Medios movilizados:

🔹3 medios aéreos

🔹1 dotación de @BombersValencia

🔹3 autobombas y 3 unidades de @GVAbforestals

🔹agente medioambiental — Emergències 112CV (@GVA112) August 16, 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunció esta mañana la subida del nivel de alarma debido a las altas temperaturas en el prelitoral y en las zonas más al interior de las comarcas costeras y el riesgo extremo de incendio.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.