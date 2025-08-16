La València turística, zombi ante la ola de calor

En todo el camino peatonal recién inaugurado para unir la estación de Joaquín Sorolla y la del Norte, la sombra sólo llega por encima de la cabeza en los últimos 50 metros y la fuente de agua está cerrada y precintada. Cuando el termómetro de la calle Xàtiva roza los 40 grados, la sensación es que en ese camino cuyo suelo está pintado de verde y sus muros, a trozos, adornados con césped artificial, hace mucho más calor. En lo que se tarda en recorrer ese trayecto, solamente aparece una familia con maletas que se detiene para echarse agua por la cabeza y un hombre con una camisa con manga larga que casi corre para huir del calor. Es la vía de entrada para muchos turistas al centro de la ciudad, o a la conexión con otros municipios turísticos, y es un verdadero horno. No es el único: al sol, en la Plaza del Ayuntamiento, solo aguanta la persona vestida de Power Ranger gigante, mientras que los aspersores de agua de la Plaza de la Reina causan sensación. En general, un centro turístico a medio gas y con la amenaza de la alerta roja por calor decretada por Aemet, medio cerrado por el puente de agosto, recibe a muchos visitantes, sobre todo cruceristas, que caminan algo “zombis”. A primera hora, algunos mantienen su intención de ir a la playa o se apiñan en las exiguas sombras con sus free tours. Pero sobre todo se ven paseos sin rumbo o poco decididos con botellas de agua fría, abanicos, pequeños ventiladores a pilas y el gran éxito de este verano: los paraguas con filtro de protección solar 50.

Los viandantes afrontan como pueden las altas temperaturas y la alerta roja por calor en València / Francisco Calabuig

Es el paraguas que lleva Maritza, que vive en València pero este puente ha recibido a Noemi y Dina, que vienen a verla desde Sevilla y están curadas de espanto ante el calor. “Aquí se está mucho mejor por el aire”, dice Dina. Aun así, Noemi lleva una gorra, por si acaso. Pero Maritza no va a hacer de Cicerone por su ciudad sin la protección de su paraguas. Lo lleva siempre, hasta para ir de una casa a otra en las que trabaja como cuidadora de personas mayores para Servicios Sociales. Pasadas las diez y media, cuando el sol ya aprieta, las mujeres mantienen su intención de ir a la playa. De momento, aprovechan para acercarse a las gotas que salen disparadas de la fuente de la plaza del Ayuntamiento y aspirar un poco de frescor.

Maritza, Noemí y Dina en la plaza del Ayuntamiento antes de ir a la playa a pesar de la ola de calor / Redacción Levante-EMV

A la playa pese al calor

Esta plaza es el punto de partida de muchos recorridos turísticos por la ciudad. También el de Jeff, su hijo J.J y dos familiares más, que han venido de Madrid, donde viven, a pasar unos días. “We’re going to Barbarrosa”, pronuncia Jeff, y su hijo, que sí habla español, le corrige: “Malvarrosa”. Sobre si temen las consecuencias del calor, sonríen y se encogen de hombros. Aseguran que llevarán agua fresca. También parecen inmunes al calor Manolo y Andrea. Son italianos, y quizá eso explica que estén acostumbrados a las altas temperaturas, y que no hayan vacilado en bajar del crucero en el que han llegado a la ciudad, y pasear por el centro a su aire, empezando por la plaza del Ayuntamiento, en la que aguantan estoicamente en el sol para hacerse unas pocas fotos frente a la fachada del consistorio.

Todos o casi todos los caminos para el turista parten de la plaza. Esta mañana, el sol se ceba con la mayor parte de la superficie, y solo da tregua en la acera del Ateneo, donde las terrazas sí tienen clientes y muchos visitantes se detienen ante las tiendas de souvenirs que anuncian también bebidas frías. A partir de la calzada y los maceteros, la acera al sol está completamente vacía a excepción de la persona disfrazada de Power Ranger gigante, como reclamo turístico al que casi nadie hace caso. Ocasionalmente y solo durante lo que dura una foto, grupos de turistas salen de la sombra al sol o cruzan la plaza buscando otros espacios más amables. En el resto de la ciudad, abundan los barrios y las calles vacías, como Ángel Guimerà, por la que esta mañana no circulaban ni coches ni personas.

"Los paraguas y ventiladores se venden como churros"

La próxima parada de muchos tours es el Mercado Central, dudoso refugio climático cuya climatización podría tardar hasta 2027, pero donde muchos visitantes se refugian en busca de sombra. Les reciben los inmensos ventiladores de techo que giran lentamente y un calor algo menor que en la calle pero igualmente sofocante. Los puestos con más clientes son los que venden bebidas frías. De hecho, muchas verdulerías y fruterías han reordenado sus productos para dejar grandes zonas a la vista con granizados de fruta o tercios de cerveza conservados en hielo. En los que tienen una cara más turística, abundan los abanicos. Aunque la ventilación a mano ha perdido terreno frente a los ventiladores a pilas.

Lo confirma Vega, trabajadora del AleHop de la plaza de la Reina. “Ayer tuvimos abierto y fue brutal la venta”, reconoce. Tanto de los ventiladores de bolsillo, que exponen al lado de la caja, como de los paraguas con filtro solar, que han colocado sobre la emblemática vaca que hay junto a la puerta. “Se venden como churros”. Cerca de la zona, El Corte Inglés no ha variado la oferta de productos en su planta baja en la plaza de los Pinazo, pero sí ofrece un refugio frente al calor que se va llenando conforme suben las temperaturas. Cuando el termómetro del Parterre marca 38 grados, dentro del centro comercial hay turistas que miran distraídamente bolsos o carteras y hasta algunos sentados en sillones, sin demasiado interés por las compras y sí por el aire acondicionado.

El éxito de los surtidores

Surtidores en la plaza de la Reina en un día en que el turismo hace lo posible por resistir la ola de calor / Francisco Calabuig

Enfrente del AleHop y sus paraguas protectores, la plaza de la Reina sobrevive al calor gracias a los toldos y a los surtidores. En la sombra bajo los primeros, grupos de turistas en bici escuchan las explicaciones de su guía sobre la catedral, apiñados para evitar el sol. Pero la mayor afluencia está en la zona de surtidores de agua que, sobre las once de la mañana, se encienden y apagan intermitentemente. Cuando tiran agua, una turista asiática abre los brazos en cruz para recibir el frescor, pero apenas dura unos segundos. Con la siguiente descarga, todos están preparados. “Ahora, ahora”, se escucha. Lo celebra un grupo de turistas italianos que exclama “¡bello!”. No se lo dicen a la Catedral ni al Micalet, sino al vapor de agua fría en un día de alerta roja por calor.