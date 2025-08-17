Los días más sofocantes del año rozan los 44 grados y torran Valencia

Un termómetro que no para de subir. Ni un momento de tregua. Unos días en los que no corre el aire y ni la sombra alivia. El aire es caliente, arde la pie y la humedad se te mete en el pecho. Este fin de semana (sábado, domingo y lunes) en el ecuador del mes de agosto, la Comunitat Valenciana está viviendo los tres días más tórridos de todo el año, tal como afirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el que es ya uno de los tres veranos más cálidos de la serie histórica, si no el más caluroso.

Los viandantes afrontan como pueden las altas temperaturas y la alerta roja por calor en València / Francisco Calabuig

Un episodio, el de este fin de semana, que es extraordinario y de riesgo extremo, tal como han reiterado los expertos, en el que se ha activado el aviso rojo en Valencia y mañana en Alicante y que esperan que comience a suavizarse a partir del martes. Los registros rondaban ayer los 40 grados a la sombra a las 14:00 horas en la ciudad de València y pocos se atrevían a enfrentarse al sol abrasador. Lo que vino después no fue mejor.

Los valores aumentaron a los 43,7 grados en Carcaixent y Xàtiva, una máxima que roza el récord de 44 grados en dos municipios históricamente conocidos por registrar las temperaturas más altas. El cambio climático hace que el verano sea más caluroso y que fenómenos extraordinarios como estos sean cada vez más frecuentes.

La ciudad de Xàtiva ya estaba en 43,7 grados a medio día. Tal como reconocía la Aemet en su cuenta de X, la Fira d'Agost de Xàtiva ha sido este año la más cálida desde que hay que registros, en un episodio totalmente extraordinario y superando ampliamente las de 1999, 2023 y 2004.

El domingo más caluroso desde 1950

El abrasador tiempo vivido ayer no será más suave hoy. De hecho, se espera que la temperatura media del domingo se sitúe entre los días más cálidos desde al menos 1950, junto con el 15 de agosto de 2021, 10 de agosto de 2023 y 4 de julio de 1994, los más cálidos en nuestro territorio hasta hoy, tal como adelanta la Aemet.

Diferencias de hasta 7 grados entre costa e interior

La Aemet explicó ayer que pesar de unos valores compartidos en todo el prelitoral de Valencia, sí hay diferencia de temperatura entre zonas de costa y las retiradas del litoral unos pocos kilómetros.

Así, por ejemplo, en la ciudad de València, se registraron unos 35-36 grados cerca del mar; unos 40 en el centro de la ciudad e incluso 42 en el área metropolitana y en el interior de la provincia. Esto responde a una situación de viento flojo y brisas débiles y tardías con poco recorrido hacia el interior, lo que hace elevar la temperatura en el prelitoral.

Las playas se llenan para sobrevivir a la ola de calor / Francisco Calabuig

Los impactos más notables de las altas temperaturas son en la salud, sobre todo de los más vulnerables o con patologías previas. Por eso, las instituciones llaman a actuar con sentido común y cuidando a los más vulnerables. Hidratarse y protegerse del calor son las indicaciones principales.

Restricciones en zona forestal

Asimismo, con tanto calor, los índices de ignición son muy altos y el riesgo de incendios forestales es extremo. Por eso, las instituciones llaman a tener mucho cuidado en el monte y en actividades al aire libre. De hecho, la Generalitat Valenciana prohibió ayer tras activarse la alerta roja caminar por senderos y campo a través; suspendió trabajos en terrenos forestales; el uso recreativo de terrenos forestales y encender fuego en zona de influencia forestal, entre otras medidas.