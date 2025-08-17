Los municipalistas ponen la primera pica en l’Horta Sud tras la dana: “Nos sentimos abandonados”

En el devastado territorio dana, nueve meses después comienzan a renacer comercios, a planificarse iniciativas y también hay quien empieza a alumbrar nuevos proyectos políticos. Parte del malestar acumulado en l’Horta tras el desvastador temporal del 29-O, está encontrando su cauce lejos de los extremos, a través de partidos políticos independientes.

El primero en dar el paso ha sido Jesús Morales García, un asesor tecnológico de 43 años, que acaba de registrar en el Ministerio del Interior la formación independiente Picanya Avanza. Morales viene del PP, una brevísima experiencia, cuenta (fue en las listas en las últimas municipales), en la segunda fila, pero lo suficiente para conocer la política local y para convencerse de dar un paso, junto a la veintena de vecinos que ya forman parte de su proyecto.

Lo explica el propio Morales en la avenida Sanchis Guarner de Picanya, junto al Paseo de las Letras, un homenaje a escritores que, todavía nueve meses después del 29-O, cuenta una historia apocalíptica: más que un paseo, sigue pareciendo un balcón a un paisaje después de una guerra. Las grúas en el barranco, los carteles del Gobierno de España anunciando obras y el polvo en suspensión son el recordatorio de que la reconstrucción va para largo.

Jesús Morales, junto al barranco del Poyo en Picanya. / Miguel Angel Montesinos / Miguel Ángel Montesinos

Hay malestar en el ambiente, pero también hay voluntad de encauzarlo lejos de los extremos que los días posteriores a la dana trataron de sacar tajada. “Este proyecto es el resultado de una desconexión que vemos los vecinos desde hace años de la política local con los vecinos. Queremos conectar a los ciudadanos con la política local y la voluntad de escuchar”, señala, al tiempo que sitúa en la dana en la base de esta decisión.

“Fue algo de una magnitud terrible que marcó un antes y un después. Vimos, como tantos pueblos, que los que tenían que velar por nosotros iban improvisando. Y consideramos que habían mejores maneras de hacer las cosas, teniendo en cuenta la magnitud de la dana”, añade.

Aunque en diferente grado de madurez, hay proyectos similares a este en una decena de municipios. Lo explica David García, presidente de Unió Municipalista, el proyecto que también impulsa Ens Uneix, el partido del alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez. Esta plataforma, que ha puesto su mirada en las Corts en 2027, está cartografiando el territorio, buscando reclutar o poner en marcha nuevos partidos municipales que sumen a ese objetivo de superar la barrera electoral. Y l’Horta Sud, con su medio millón de habitantes y su particular contexto tras la dana, es objetivo prioritario.

De Paiporta a Benetússer

“Este es el primer partido independiente post-dana que se crea en l’Horta Sud, que quiere canalizar el descontento y la situación de la ciudadanía que se ha sentido abandonada institucionalmente. Es el ejemplo más avanzado. Pero no es el único”, afirma García. Cita el caso de Catarroja, donde sitúa un grupo de gente joven que no viene de la política en proceso de montar un partido. Aldaia, donde un exconcejal también ha contactado a los municipalistas con objetivo de montar algún proyecto.

En Torrent hay asociaciones de vecinos madurando una posible candidatura independiente. Lo mismo que en Xirivella. En Paiporta, el municipio que más sufrió la catástrofe, hay diferentes grupos. Benetússer y Sedaví cuentan también con grupos activados. Lo mismo que Quart de Poblet. Una decena de municipios en total con candidaturas que salen del vecindario. Son personas que sufren aún en su día a día las consecuencias del 29-O: cuyo baño aún vomita aguas fecales, con personas mayores en su entorno que no pueden salir de casa por los problemas con el ascensor, narra.

El descontento y el voto extremista

El temor de Morales en Picanya es el de tantos otros: el calendario avanza, se acerca el otoño y la reconstrucción va más lento de lo deseado. Especialmente en lo que respecta a las nuevas infraestructuras de prevención de avenidas. “Miramos el cielo, al barranco y nos preguntamos si no hay más manos. Lo que habla la gente es: ¿no hay más gente para venir a trabajar?”, señala, al tiempo que critica la “improvisación total” durante la gestión del 29 de octubre y la falta de ayuda en los días posteriores. “El sentimiento de tener que movernos para hacer algo por nuestra cuenta no solo fue en aquel momento sino también a futuro, poner en marcha este proyecto”.

¿Solo el pueblo salva al pueblo? “Es verdad que en estas situaciones ocurre que todos se quieren subir a la ola y que los extremos mueven el avispero. Y todos se quieren subir a la misma ola cuando se quiere apedrear al mismo. Pero eso solo lleva al ruido e impide la clarividencia a la hora de afrontar los problemas. Estamos bastante lejos de esos extremos. Son oportunistas que no procede alimentar”, concluye.