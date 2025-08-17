Calles vacías, playas y tiendas llenas: València, a medio gas ante los 40 grados

Una línea invisible e irregular separó este sábado las dos Valèncias frente a la ola de calor que hizo que la capital alcanzara los 40 grados. A un lado de la línea, barrios vacíos, calles sin apenas coches, terrazas desiertas o paradas de autobús donde nadie espera. Al otro, un centro histórico relativamente lleno de turistas que caminan o se agrupan desconcertados ante el hervor, playas a rebosar o centros comerciales que actúan como refugios climáticos para locales y visitantes más interesados en el aire acondicionado que en las compras. La capital valenciana vivió este sábado el día de más calor del año, en pleno puente de agosto, a medio gas y como pudo. Con las ganas de visitar de los turistas y con el recelo de los residentes a salir de casa. Con la voluntad de buscar lugares más frescos cerca del mar, en jardines o bajo el aire acondicionado. Con ventiladores de mano, abanicos y paraguas con filtro solar como los mejores aliados.

Los viandantes afrontan como pueden las altas temperaturas y la alerta roja por ola de calor en València / Francisco Calabuig

El centro resiste “zombi”

No era previsible cuando a las diez de la mañana Aemet decretó la alerta roja por calor, pero el centro de València estaba relativamente lleno a pesar de las altas temperaturas. Los visitantes eran, sobre todo, cruceristas, que se veían en la necesidad de aprovechar las pocas horas en la ciudad. Muchos se agolpaban en las exiguas sombras de la plaza del Ayuntamiento, compraban agua fría en kioscos y tiendas de souvenirs o entraban al Mercado Central en busca de un frescor inencontrable.

En la plaza de la Reina, los toldos proporcionaban un alivio momentáneo a los grupos con guía que se detenían bajo su sombra para admirar la Catedral y el Micalet. Pero el gran éxito fueron los surtidores de agua. Los segundos que pasaban encendidos antes de una pausa breve llevaban a los turistas a abrir los brazos en cruz para aprovechar mejor el momento. “Ahora, ahora”, se escuchaba, y el agua vaporizada llegó a hacer exclamar “¡bello!” a los grupos de visitantes italianos. Y en la plaza del Ayuntamiento, punto de inicio de muchas de las rutas, la fuente y las aceras en sombra concentraron gran parte del flujo. Antes del mediodía, muchos de los visitantes mantenían su intención de ir a la playa o pasear por el centro. Como Jeff y J.J, que venían de Madrid a pasar un par de días, o como Noemí y Dina, que estaban visitando a Maritza desde Sevilla. Todos confiaban en la playa como oasis climático frente al asfalto.

Las playas, a rebosar

Y quizá la temperatura no disminuyó demasiado en primera línea de mar, pero el efecto del agua fue, para muchos, la única escapatoria a las altas temperaturas. El mosaico de sombrillas de las playas de la Malvarrosa y la Patacona es un botón de muestra de cómo la mayor parte de playas de la provincia de Valencia estuvieron llenas a rebosar. Mientras tanto, en el interior, ese papel lo tuvieron las piscinas, tanto las de la ciudad de València como las de su entorno. En l’Horta, Silla, Massamagrell y Burjassot, por ejemplo, abrieron con acceso gratuito a sus piscinas municipales para que actuaran como refugio climático para la población, una gratuidad que se mantendrá durante el día de hoy.

Las playas se llenan para sobrevivir a la ola de calor en València / Francisco Calabuig

Desde las localidades de la provincia, además, la vista puesta en el monte, tras los recientes incendios forestales como el de Teresa de Cofrentes o el de Bicorp. En Paterna, la prevención obligó a activar los cañones de agua de la Vallesa en el Parque Natural del Túria para prevenir incendios, como también lo hicieron en Torrent para refrescar la zona boscosa. Del mismo modo, el Saler activó de nuevo el sábado sus ocho cañones, que son capaces de lanzar 2.966 litros por minuto con una frecuencia de tres minutos entre lanzamientos.

Lejos del centro, ciudad fantasma

Pero la imagen era radicalmente diferente fuera de los recorridos turísticos y de ocio. En barrios como Arrancapins, Nou Moles o Vara de Quart, por ejemplo, la foto del sábado es la de una ciudad completamente vacía de viandantes y coches, sin tráfico y sin comercios por el puente festivo. El sábado por la mañana, antes del mediodía, trabajaban en el parque contiguo al MuVIM Rocío y María, del servicio de parques y jardines del Ayuntamiento. “Esta mañana nos ha entrado un aviso de que a las 12.15 teníamos que estar en la base para evitar las horas centrales del sol”, explicaban. Les han dado gorras para protegerse del sol y llevan agua congelada que se va descongelando durante la mañana.

Las tiendas, inesperados refugios climáticos

En la red de 18 refugios climáticos que listó el Ayuntamiento de València hay centros sociales y bibliotecas, algún museo, pero no está, por ejemplo, El Corte Inglés, que sin embargo fue durante el sábado un inesperado refugio climático. No fue el único: también otros centros comerciales como Bonaire o El Saler estuvieron llenos durante el día por personas y grupos más interesados en el aire acondicionado que en las compras. Y otros espacios que no estaban previstos para resguardarse del calor pero cumplieron esa función fueron las iglesias, al menos las más visitables. En la mañana del sábado, la Basílica de la Virgen acogía turistas que se admiraban de su interior, pero también a muchos que se abanicaban, se sentaban en los bancos para planificar sus rutas o para beber un poco de agua antes de seguir.

Mientras, la ciudad hervía a pleno sol, con muy pocos lugares de respiro entre el asfalto . En todo el camino peatonal recientemente inaugurado para unir la estación de Joaquín Sorolla y la del Norte, la sombra sólo llega por encima de la cabeza en los últimos 50 metros y la fuente de agua está cerrada y precintada. Cuando el termómetro de la calle Xàtiva rozaba los 40 grados, la sensación era de verdadero horno. Quienes tenían que recorrer ese camino se paraban a mitad para echarse agua por la cabeza o se cubrían la frente con chaquetas. Es la otra València, la que no es objetivo de fotos ni visitas, la parte de la ciudad que queda al otro lado de la línea invisible y de la que es mejor huir en plena alerta roja por calor.