Estos son los 30 pueblos que más se han 'abrasado' hoy con un bochorno de casi 50 grados

El puente de agosto más cálido desde que hay registros, al menos desde 1950, ha cumplido sus pronósticos y ha dejado tres jornadas de mucho calor, muchísimo calor. El viernes el mercurio rozó los 40 grados; el sábado, Carcaixent superó los 44 grados; y este domingo, las temperaturas extremas dejan registros alrededor de los 42 grados, según los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), después de vivir una madrugada con mínimas casi de récord, a más de 30 grados durante toda la noche en algunos puntos de la Comunitat Valenciana.

El calor persistirá mañana, con los últimos coletazos de la ola de calor, pero se mantiene el nivel de aviso rojo, por "riesgo extremo" en el litoral sur de la provincia de Alicante, donde se podrían superar también los 42 grados entre las 12 y las 20 horas del lunes. En las provincias de Valencia y Castellón, se activan mañana sendos avisos naranja y amarillo, respectivamente.

Será el fin de este episodio tórrido porque, entre el martes y el miércoles, se producirá un descenso térmico de casi 10 grados, con máximas de 30 grados aproximadamente, una situación que se prolongará durante prácticamente toda la semana.

Los pueblos donde ha hecho más calor

Francisco Calabuig

Este domingo, los termómetros se han disparado hasta casi los 42 grados. La temperatura más elevada se registró en Villena, donde el mercurio alcanzó los 41,9 grados, según las estaciones de la Aemet. El resto de poblaciones con máximas a destacar son:

Bicorp: 41,7º

Xàtiva: 41,4º

Orihuela: 41,4º

Carcaixent: 41,3º

Rojales: 41,2º

Llíria: 41,2º

Atzeneta del Maestrat: 41,2º

El Pinós: 41º

Alcoi: 40,9º

Una de las características de la jornada de hoy ha sido el cielo, cuya calidad del aire ha sido "desfavorable", debido al humo de los incendios que arrasan media España desde hace días.

Sensación térmica a casi 50 grados

Sin embargo, la situación de la atmosfera -con el cielo prácticamente encapotado- ha provocado hoy un bochorno, una sensación térmica mucho mayor, cercana a los 50 grados en algunos municipios de la autonomía valenciana, como recoge la red de l'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). El peor agobio se ha registrado en Ondara, con una sensación térmica de 49 grados.

Además, también se han achicharrado en:

Pedreguer: 46º

Crevillent: 46º

Rodován: 46º

Miramar: 45º

Orihuela: 45º

Alzira: 44º

Castelló: 44º

Anna: 44º

Xàtiva: 44º

Vilamarxant: 43º

Carlet: 43º

Rafelguaraf: 43º

Sumacàrcer: 43º

Millares: 43º

L'Atzúbia: 43º

Pedreguer: 43º

Xàbia: 43º

Crevillent: 43º

Alerta por tormentas

Las previsiones de la Aemet incorporan, para el lunes, la probabilidad de que se produzcan "tormentas fuertes"; muchas de ellas de carácter seco. Esto lleva consigo la caída de rayos y, por tanto, el riesgo a que alguno latente inicie algún fuego. En algunos puntos, podrían caer hasta 50 rayos en solo una hora.

Estado del cielo el lunes a las 19 horas. / Aemet

Cabe recordar que esta semana ha estado marcada por el incendio de Teresa de Cofrentes, cuya superficie de hectáreas calcinadas supera las 540, se originó por un rayo latente. Ante este panorama, la Generalitat Valenciana rectificó el sábado y decretó el cierre de 17 parques naturales.