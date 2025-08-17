Un país en llamas

No es osado aventurar que, por desgracia y con notable probabilidad, este está siendo el peor verano, en cuanto a incendios forestales se refiere, de los últimos años. En las últimas semanas, por distintas causas y sin el favor de la meteorología, las llamas han arrasado —y lo siguen haciendo, al momento de redactar este artículo— miles de hectáreas en el territorio nacional.

Además de las pérdidas humanas, también hay que lamentar los innumerables daños materiales, así como el impacto medioambiental que supone esta terrible tragedia.

Lo que sí se demuestra, una vez más, es la imperativa necesidad de exigir a los organismos de gobierno, tanto centrales como autonómicos, la construcción de puentes, el logro de acuerdos y la inversión en materia de prevención. No es en absoluto admisible la falta de medios y de coordinación entre ellos, que da como resultado que el fuego se apodere de todo lo que encuentra. Y que, además, incluso sea la valiente ciudadanía quien intente frenarlo, ayudando a los profesionales de extinción que, vocacionalmente, hacen todo lo que pueden. Y, a veces, incluso más.

Ojalá llegue algún día en el que, si bien será inevitable que los fuegos aparezcan, seamos un ejemplo de prevención. Y ojalá, también, que no falte mucho para que ese día llegue.