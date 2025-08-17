"Es la primera vez en 75 años que vemos que Israel pierde apoyos"

Cuando Israel prohibió a los palestinos exhibir su bandera, estos comenzaron a mostrar sandías. Rosa de Falastín Mustafá la lleva durante la entrevista como pin en el vestido y la tiene sobre la mesa en forma de vela. Es la nueva presidenta de la Comunidad Palestina en tierras valencianas, una organización que tiene entre sus estatutos «resaltar la identidad del pueblo palestino», pero que ante «la matanza» en Gaza, en palabras de la que fuera diputada del PSPV durante ocho años, han hecho de la denuncia y protesta una de sus principales responsabilidades.

¿Sienten la respuesta de la sociedad civil valenciana?

Creo que la sociedad civil valenciana cada vez está más concienciada de algo que que es simplemente respetar la legalidad internacional y los derechos humanos. Nadie puede quedarse parado ante algo tan terrible como es la matanza de personas inocentes. Estamos viendo cómo no solamente se está matando con bombardeos, sino que se está matando de hambre y ante eso notamos que gente que nunca se había interesado por el tema ahora lo hace, se indigna y pregunta cómo ayudar.

¿Y qué les dice? ¿Qué puede hacer un ciudadano de a pie?

Lo primero que pedimos desde las comunidades palestinas es que se apoye el movimiento BDS de boicot, desinversiones y sanciones. Se trata de dejar de comprar con toda una lista de empresas que bien porque desarrollan sus actividades en tierras arrebatas a los palestinos o que colaboran con la agenda sionista del Estado de Israel, tal y como se hizo con el régimen de apartheid de Sudáfrica. Es una herramienta muy potente porque es donde más le duele a las empresas. Y así ha sido cómo empresas importantes como Puma han dejado de colaborar con Israel y con proyectos israelíes.

¿También poner el foco en los gobiernos?

Por supuesto, hay que presionar a las administraciones más cercanas como los ayuntamientos para que también participen en ese boicot y sustenten proyectos de cooperación con Palestina y presionar al Gobierno central para que cumpla con las obligaciones de la legalidad internacional y de respeto a los derechos humanos. Y, por supuesto, en la medida que se pueda y quiera colaborar económicamente; y yo lo canalizaría a través de UNRWA.

La UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina) también fue señalada por el Gobierno israelí.

Efectivamente, el propio gobierno israelí le acusó de ser cómplice de terrorismo cuando lo único que han hecho es cooperación.

¿Sigue haciendo daño al movimiento palestino el reproche de Israel a los ataques del 7-O?

Ese argumento para justificar el genocidio contra el pueblo palestino es muy burdo. Israel lleva practicando apartheid desde su creación. Muchísimo antes de que existiera Hamás, Israel ya asesinaba palestinos y robaba tierras a las familias palestinas como la mía. En 1967, Hamás no existía y el ejército israelí entró a punta de metralleta en mi casa.

Fue durante ocho años diputada del PSPV en las Corts, ¿le ha llamado alguien de su partido tras la elección?

Casualmente me encontré con la secretaria general (Diana Morant) al poco tiempo, entonces no hizo falta esa llamada.

La presidenta de la Comunidad Palestina en Valencia, Rosa Falastin Mustafa / Francisco Calabuig

¿Le pudo trasladar algo?

Me dio la enhorabuena y en septiembre tenemos pensado solicitar reunión tanto al Partido Socialista como al resto de grupos y el Consell. Ahora represento los intereses de los palestinos en la Comunitat Valenciana y eso es independiente de mi trayectoria política. Mi militancia y mi ideología queda a un lado.

¿Nota falta de apoyo de la política autonómica y, sobre todo, de los máximos representantes del Consell?

Sí, y es una lástima. Lo que está ocurriendo no responde a los intereses del pueblo valenciano, ni siquiera a los que han votado a este gobierno. No se reconoce a este PP de los de gobiernos anteriores que daban un apoyo explícito a la cooperación en Palestina. El mayor apoyo que recibía la UNRWA en España venía de la Generalitat con gobiernos del PP.

¿Qué cree que ha pasado?

Es evidente, ha sido una exigencia de Vox a la hora de aprobar los presupuestos quitar las ayudas a la UNRWA (se le ha eliminado el convenio). Vemos que el ascenso de la ultraderecha internacional en la cual está alineada Vox está absolutamente dirigido desde Estados Unidos, que ya sabemos cuáles son los intereses respecto al Estado de Israel. De todas formas, confiamos en poder reunirnos con la vicepresidenta primera (Susana Camarero) y trasladarle nuestra posición.

¿Qué opina de la gestión del Gobierno de España al respecto?

Los palestinos estamos profundamente agradecidos a un gobierno que ha liderado la oposición al Estado de Israel. Pero pedimos más. Es indispensable el embargo total de armas a Israel. Y no somos solo nosotros. Es que hasta la Conferencia Episcopal Española ha pedido el embargo total de armas a Israel.

¿Les sorprende que se esté tardando tanto en dar este paso pese a las presiones para ello?

Más que más que sorpresa, es indignación y dolor porque cada arma que tiene Israel son muertos.

¿Qué pensó cuando el año pasado se reconoció el estado de Palestina por parte del Estado español?

Pues una parte de satisfacción, por supuesto. Es simplemente cumplir con la legalidad internacional. Se habla de la solución de los dos estados, pero esa solución pasa por que se reconozca el Estado de Palestina porque ya está reconocido el Estado de Israel, sino, no se estaría dando este camino en igualdad de condiciones.

¿Qué sensación le deja la respuesta de la Unión Europea?

De profunda decepción, no entendemos que no se tome ningún tipo de sanción. ¿Por qué no se hace lo mismo que se hace con Rusia? Cuando no tomas medidas contra algo tan grave es porque estás del lado del opresor. Así de sencillo.

Con todo, ¿es optimista respecto al futuro de Palestina?

Sí, lo soy. El pueblo palestino es un pueblo resiliente y lleno de gran esperanza, que a pesar del sufrimiento llevamos muchas décadas resistiendo. La sociedad está abriendo los ojos ante un genocidio en directo, que no se circunscribe a Gaza, sino que se produce en toda Palestina y ese respaldo es nuestra gran esperanza. Es la primera vez que el apoyo al Estado de Israel no solo no asciende, sino que cae, aunque sea muy despacio, incluso dentro del propio Israel. Al fin y al cabo, el gobierno de Netanyahu es un gobierno corrupto que tapa sus vergüenzas y sus delitos con la sangre de los palestinos.