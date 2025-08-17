El PSPV exige a Mazón y Mompó que acaben con los "recortes en extinción de incendios"

El PSPV-PSOE ha exigido al president de la Generalitat, Carlos Mazón, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, que “reflexionen” y “acaben con los recortes en la prevención y extinción de incendios" en la Comunitat Valenciana con el fin de convertir las Emergencias "en otro pilar del Estado de Bienestar junto a la sanidad, la educación y los servicios sociales”.

Así se ha pronunciado este domingo la portavoz de Justicia del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Alicia Andújar, una vez ha quedado estabilizado el incendio declarado el pasado miércoles en Teresa de Cofrentes.

“La nueva realidad climática obliga a las administraciones públicas a extremar las actuaciones para proteger las personas y el extraordinario patrimonio natural de los valencianos", ha indicado en un comunicado remitido por el partido.

A juicio de Andújar "es un hecho que la pasividad del PP y de los ultras que protegen a Mazón, el negacionismo del cambio climático, se acaba traduciendo en un peligro para las familias, sus viviendas y la riqueza medioambiental de la Comunitat Valenciana”.

Un guiño a los bomberos

La diputada socialista ha destacado “la extraordinaria labor de los agentes que se juegan la vida en la lucha contra los incendios” y ha trasladado su felicitación a los profesionales que han trabajado tanto en el incendio de Teresa de Cofrentes como en el resto de focos registrados en el territorio de la Comunitat Valenciana.

Andújar ha alertado de que, “contrastando los datos de GVA 112 y los de la Subdelegación del Gobierno, se han puesto de manifiesto las carencias de personal de extinción de incendios de la Generalitat.”

“La falta de personal en las unidades de bomberos de la Generalitat y de la Diputación de Valencia es muy preocupante, lo que explica que, a la hora y media o dos horas de registrarse los siniestros en Teresa de Cofrentes y anteriormente en Ibi, el Consell estuviera pidiendo la intervención de la UME; es evidente que el Consell y la diputacion no se han preparado adecuadamente para el verano que venía”, ha señalado la Alicia Andújar.

No poner a "negacionistas" al frente de Emergencias

La responsable socialista de Justicia ha emplazado al Consell y a la corporación provincial a “seguir alerta y extremar las medidas ante el riesgo extremo de nuevos siniestro por el repunte de la ola de calor y la situación del monte debido a las altas temperaturas”.

Ha instado a la Generalitat y a la Diputación a “dejar de maltratar a los profesionales de la prevención y extinción de incendios con recortes del PP-Vox en personal, presupuestos y baja ejecución, precarizando sus condiciones de trabajo".

Asimismo, ha exigido a Mazón que se comprometa “a no volver a poner a negacionistas del cambio climático al frente de las Emergencias de la Comunitat Valenciana". "Y, sobre todo, a no hacer absentismo laboral en determinados niveles de alerta, ni distraerse en saraos como hicieron sus consellers el 29O, como la vicepresidenta Camarero o el responsable de las carreteras Martínez Mus, porque a la Generalitat se viene a trabajar y servir a los valencianos y a las valencianas, no a servirse del cargo", ha concluido.