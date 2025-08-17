El PSPV exige a Mazón y Mompó que acaben con los "recortes en extinción de incendios"
Alicia Andújar, portavoz de Justicia en les Corts, pide que no vuelvan a haber "negacionistas del cambio climático" al frente de Emergencias
El PSPV-PSOE ha exigido al president de la Generalitat, Carlos Mazón, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, que “reflexionen” y “acaben con los recortes en la prevención y extinción de incendios" en la Comunitat Valenciana con el fin de convertir las Emergencias "en otro pilar del Estado de Bienestar junto a la sanidad, la educación y los servicios sociales”.
Así se ha pronunciado este domingo la portavoz de Justicia del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Alicia Andújar, una vez ha quedado estabilizado el incendio declarado el pasado miércoles en Teresa de Cofrentes.
“La nueva realidad climática obliga a las administraciones públicas a extremar las actuaciones para proteger las personas y el extraordinario patrimonio natural de los valencianos", ha indicado en un comunicado remitido por el partido.
A juicio de Andújar "es un hecho que la pasividad del PP y de los ultras que protegen a Mazón, el negacionismo del cambio climático, se acaba traduciendo en un peligro para las familias, sus viviendas y la riqueza medioambiental de la Comunitat Valenciana”.
Un guiño a los bomberos
La diputada socialista ha destacado “la extraordinaria labor de los agentes que se juegan la vida en la lucha contra los incendios” y ha trasladado su felicitación a los profesionales que han trabajado tanto en el incendio de Teresa de Cofrentes como en el resto de focos registrados en el territorio de la Comunitat Valenciana.
Andújar ha alertado de que, “contrastando los datos de GVA 112 y los de la Subdelegación del Gobierno, se han puesto de manifiesto las carencias de personal de extinción de incendios de la Generalitat.”
“La falta de personal en las unidades de bomberos de la Generalitat y de la Diputación de Valencia es muy preocupante, lo que explica que, a la hora y media o dos horas de registrarse los siniestros en Teresa de Cofrentes y anteriormente en Ibi, el Consell estuviera pidiendo la intervención de la UME; es evidente que el Consell y la diputacion no se han preparado adecuadamente para el verano que venía”, ha señalado la Alicia Andújar.
No poner a "negacionistas" al frente de Emergencias
La responsable socialista de Justicia ha emplazado al Consell y a la corporación provincial a “seguir alerta y extremar las medidas ante el riesgo extremo de nuevos siniestro por el repunte de la ola de calor y la situación del monte debido a las altas temperaturas”.
Ha instado a la Generalitat y a la Diputación a “dejar de maltratar a los profesionales de la prevención y extinción de incendios con recortes del PP-Vox en personal, presupuestos y baja ejecución, precarizando sus condiciones de trabajo".
Asimismo, ha exigido a Mazón que se comprometa “a no volver a poner a negacionistas del cambio climático al frente de las Emergencias de la Comunitat Valenciana". "Y, sobre todo, a no hacer absentismo laboral en determinados niveles de alerta, ni distraerse en saraos como hicieron sus consellers el 29O, como la vicepresidenta Camarero o el responsable de las carreteras Martínez Mus, porque a la Generalitat se viene a trabajar y servir a los valencianos y a las valencianas, no a servirse del cargo", ha concluido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
- Controlado 'sin llama' el incendio forestal en Xàtiva que ha obligado a desalojar varios chalés
- Una familia con 6 niños duerme 4 noches en un parque en plena ola de calor en València
- La Aemet activa la alerta roja por calor extremo en todo el prelitoral de Valencia
- Gan Pampols pide desarrollar la norma para que el 'president' pueda asumir las emergencias
- Última hora del incendio de Teresa de Cofrentes: El alcalde asegura que 'se han hecho ya casi con el fuego
- Cinco incendios forestales y un conato de fuego en un día ponen a prueba el monte valenciano
- Casi una decena de médicos de La Fe critican 'arbitrariedad' para negarles retrasar su jubilación