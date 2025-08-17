Segundo día en alerta roja por temperaturas extremas para la jornada más tórrida del año

Segundo día en alerta roja por temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana. Este domingo el nivel de "riesgo extremo" se amplia al litoral sur de la provincia de Alicante donde el mercurio puede superar los 42 grados; seguirá vigente en el litoral de Valencia como actualizó Emergencias a última hora de la tarde. Además, el resto de la provincia de Alicante y el interior de la de Valencia mantienen el nivel de "riesgo importante" con una previsión de superar los 39 grados y, sobre todo, los 40 en el interior sur. En Xàtiva, por ejemplo, se espera superar los 42 grados, después de un sábado en el que la capital de la Costera marcó 43,3 grados; en la tarde, se decretó un incendio forestal para el que se movilizaron ocho medios aéreos. El calor fue sofocante durante todo el sábado; tanto es así que más de un centenar de pueblos seguían a más de 40 grados a las seis de la tarde.

La alerta roja meteorológica implica que "el peligro es extraordinario" y que "los bienes y la población vulnerable o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos". La recomendación es "no viajar salvo que sea estrictamente necesario". Las alertas rojas emitidas por la Aemet son ocasionales y extraordinarias, por lo que nunca hay que pasarlas por alto. Los daños sobre las personas pueden ser importantes, por lo que se aconseja mantenerse a salvo de las altas temperaturas, especialmente a aquellas personas vulnerables, como mayores, niños de menos de 4 años y enfermos crónicos.

Las previsiones para hoy es que este 17 de agosto sea su jornada correspondiente de más calor de la historia, al menos desde que hay registros, los cuales se remontan a 1950. Las máximas se quedarán por debajo de las de ayer sábado, pero la madrugada sofocante, hará que la temperatura media sea mayor. Además, se prevé que se convierta en la tercera jornada de agosto más cálida de la historia.

Temperatura media en la Comunitat Valenciana en agosto según Aemet. / Aemet

Mortalidad por calor

Uno de los riesgos es sufrir un golpe de calor. En lo que llevamos de verano, la Conselleria de Sanidad ya ha confirmado tres fallecimientos por esta causa. Estas se registraron a principios de julio: un varón de 52 años de Castellón, que se sintió indispuesto en su puesto de trabajo; una mujer de 53 años de Alicante mientras practicaba deporte en una zona montañosa; y un hombre de 53 años que había salido a caminar en Alicante. Sin embargo, son hasta seis los casos sospechosos, el último el de un varón de 53 años que falleció en el hospital de Novelda el jueves después de llevar dos días ingresado. Sin embargo, son muchas más las muertes debidas a las altas temperaturas, aunque no sea directamente por golpe de calor. Según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, que registra el exceso de mortalidad atribuible a las altas temperaturas, son ya 210 los fallecimientos provocados por las temperaturas extremas.

Una vez finalizado este episodio tórrido, habrá que observar las estadísticas del Momo porque el pico de mortalidad por estrés térmico acumulado se producirá de aquí a tres semanas, como explicó a Levante-EMV la médica de Atención Primaria y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), Mª Ángeles Medina. De hecho, durante los últimos días, el Instituto de Salud Carlos III ha ido registrando un aumento paulatino de la mortalidad por calor, con 14 casos esta semana, la quinta más letal de lo que llevamos de verano, a falta de los datos del viernes al domingo.

Alerta en el monte

La situación de alerta se traslada a los espacios forestales ante el riesgo extremo por incendio que se mantiene desde hace una semana. Este domingo, Emergencias alerta del riesgo por tormentas secas. Cabe recordar que el fuego de Teresa de Cofrentes, cuya superficie de hectáreas calcinadas supera las 540, se originó por un rayo latente. Ante este panorama, la Generalitat Valenciana rectificó ayer y decretó el cierre de 17 parques naturales.

Uno de los accesos cerrados al Parc Natural del Montgó en Dènia / Alfons Padilla

La instrucción, emitida por la Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio, contiene restricciones como la suspensión de actividades y recomendaciones en relación con el riesgo de incendios forestales derivados de la actual ola de calor en la Comunitat Valenciana y el establecimiento del nivel rojo por altas temperaturas por parte de la Aemet, en el marco del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF).