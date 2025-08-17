Valencia pasa la madrugada a más de 30 grados
En muchos puntos el mercurio marcaba valores muy elevados a la una y media de la madrugada
Valencia ha pasado una de las noches más asfixiantes y encara el que se espera que sea el día más tórrido desde que hay registros (1950). No en vano, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar por segundo día consecutivo la alerta roja por temperaturas extremas en el litoral sur de la provincia. Ayer, la alerta máxima también alcanzó al litoral norte, donde se enclava la ciudad de València y el área metropolitana, la zona más poblada de toda la Comunitat Valenciana.
Las brisas procedentes del mar fueron débiles y escasas, por lo que ayer refrescó poco por la tarde y la noche. De hecho, según datos de l'Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), a la una y media de la madrugada eran muchos los lugares en los que el termómetro estaba por encima de los 30 grados. En la montaña de Calicanto, muy cerca de la ciudad de València, se registraron 33 ºC a esa hora.
Temperaturas de más de 30 ºC
En muchos puntos, la pasada noche ha sido realmente asfixiante y, aunque conforme avanzaba la madrugada el termómetro iba descendiendo ligeramente, las primeras horas aún marcaba valores muy elevados.
Según los datos facilitados por Avamet, a la una y media de la madrugada de hoy las temperaturas más altas de la provincia de Valencia estaban en los siguientes lugares:
- Calicanto 33 ºC
- València 29 ºC
- Gandia 29 ºC
- Dénia 29 ºC
- Alzira 28 ºC
- Requena 28 ºC
- Xàtiva 27 ºC
- Chiva 27 ºC
