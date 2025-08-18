Compromís exige a Catalá que la familia con 6 niños que duerme en la calle tenga uno de los pisos municipales sin adjudicar

El caso de Geraldine, Edwin y sus 6 hijos ha dado el salto a la política municipal tras denunciarlo hace unos días Levante-EMV. La regidora de Compromís por València Lucia Beamud considera que “es una absoluta vergüenza ver como una familia con 6 menores a su cargo tiene que vivir en la calle durante más de 4 días y que este gobierno del PP y Vox no hagan nada, más que pasarse la pelota de qué administración tiene la responsabilidad de atenderla".

"Es una vergüenza como ante una crisis de la vivienda como la que tenemos en la ciudad, donde las familias no pueden pagar ni siquiera una habitación que llega a costar a estas alturas además de 400 euros en el mes, la alcaldesa está de brazos cruzados", reivindicó Beamud.

Asímismo, el partido valencianista recordó "que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat disponen de pisos vacíos que todavía no se han adjudicado. En el caso del Consistorio, disponen de promociones de AUMSA o los 8 pisos de la calle José Pastor Moreno en el pueblo de la Torre, donde solo se han adjudicado 3 viviendas a familias afectadas por la dana".

Por otro lado, la oposición volvió a reivindicar a la alcaldesa la necesidad -a su juicio- de aplicar la ley de vivienda. "Una alcaldesa que se niega a aplicar una herramienta que se ha demostrado muy útil para frenar esta crisis de la vivienda como es topar los precios del alquiler mientras, en un ejercicio de desidia y crueldad, deja que haya familias con niños y niñas viviendo en la calle y aumento la tensión social”.

Casa Perú moviliza recursos

Poco a poco Geraldine, Edwin y sus seis hijos empiezan a salir del agujero. Después de dormir durante 4 días en la calle, una vecina decidió acogerlos provisionalmente en su casa para unos días, y tras esto Casa Perú ha comenzado a movilizar alimento y ropa para ayudarles en todo lo posible. La comunidad peruana de València se ha volcado con sus compatriotas.

Se planteó incluso realizar una colecta de dinero para pagar el alquiler de un piso durante algunos meses, hasta que la familia consiguiera un empleo. Sin embargo, no se ha comenzado a hacer porque es el propio matrimonio el que se plantea pedir la repatriación a su país tras ver las enormes dificultades que tienen para salir adelante en España, incluso encontrando empleos.

"Los precios de la vivienda en València están imposibles, todos lo sabemos. La realidad es que la gran mayoría de migrantes peruanos viven en habitaciones por las que pagan bastante dinero. Con 6 hijos eso es algo inviable. No pueden vivir en una habitación, y alquilar un piso entero está imposible en cualquier sitio. Hemos tratado con ellos ese tema, y están barajando una deportación voluntaria", explica Janet, presidenta de Casa Perú.

A eso se le añade la situación extremadamente precaria en la que se encuentran en España, con lo que servicios sociales debería actuar sobre los menores ante la dificultad de los padres de poder proporcionarles una vida digna. Por el momento varias entidades sociales se han movilizado en ayuda de los 6 niños y sus padres para proporcionarle lo más básico y urgente.

Respuesta insuficiente de Servicios Sociales

Geraldine, Eduin y sus 6 niños han pasado más de 4 días tocando la puerta de todas las entidades sociales de València, pero ningún servicio público les prestó ayuda pese a tratarse de menores de 4 a 16 años. Finalmente, la noche del miércoles los servicios sociales del ayuntamiento ofrecieron a la familia una plaza en un albergue.

Se trataba de un recurso del Instituto Social del Trabajo, una entidad religiosa. Sin embargo, según explican fuentes de servicios sociales, rechazaron la plaza porque "no querían cumplir las normas del centro". La realidad, según explica el padre de la familia, es que se trataba de un recurso donde multitud de personas -practicamente todos adultos- dormían juntos en la misma habitación. Esto provocó miedo en las niñas y temor también en los propios progenitores, ya que no se sentían seguros juntando a menores de edad con adultos desconocidos.

A petición de las niñas adolescentes, los padres decidieron rechazar la plaza y pensaron en volver a dormir al parque, momento en el cual una vecina los acogió en su casa para que se pudieran duchar y descansar. "Los servicios sociales nos dijeron que nos iban a llevar a una habitación de un hostal donde podíamos estar todos juntos. Pero cuando llegamos al albergue vimos que había mucha gente de la calle y nuestras hijas nos dijeron que no se sentían cómodas, así que preferimos no dormir allí", cuenta Eduin. Cabe recordar que mezclar a menores de edad y adultos que no sean familia en este tipo de centros es una práctica del todo desaconsejable.