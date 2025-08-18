Cuatro medios aéreos trabajan en dos incendios forestales en Quesa y Millares

Dos incendios forestales en Millares y Quesa declarados este lunes por la tarde movilizan cuatro medios aéreos. Según informa Emergencias, ambos focos se han declarado minutos después de las 17:30 horas. Sendos fuegos se han producido en la misma zona donde, minutos antes, se ha producido otro incendio en Jarafuel que rápidamente han sofocado los servicios de emergencias, y muy cerca de la zona en la que la semana pasada se registraron 4 incendios, todo ellos provocados por rayos durmientes.

En estos momentos, cuatro medios aéreos trabajan en la zona. Tras controlar el fuego en Millares, Emergencias ha reasignado los efectivos a Quesa. Para este incendio se han movilizado una autobomba, una unidad de bomberos forestales de la Generalitat y bomberos voluntarios de Navarrés, mientras que para el segundo conato, en Millares, se han desplazado dos autobombas y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat, una de ellas helitransportada, además de una Unidad de Prevención y un agente medioambiental.

Dos incendios en la provincia de Castellón

Las tormentas secas están provocando muchos conatos en distintos puntos del interior. En la provincia de Castellón se han declarado, por el momento, dos fuegos. Uno en Cortes de Arenoso, en la comarca del Alto Palancia, donde el observatorio ha dado la voz de alarma al detectar una columna de humo, y otro en Pina de Montalgrao.

El riesgo de incendio en la Comunitat Valenciana es extremo, especialmente en el interior de la provincia de Valencia por las tormentas secas. Ha sido precisamente un rayo el causante del incendio que se ha declarado esta tarde en el término municipal de Jarafuel, ya controlado.

Los montes valencianos están en alerta roja. La acumulación de material vegetal seco y el ambiente con tan poca humedad tras días de ola de calor y máximas históricas lo han convertido en un verdado polvorín. Desde primera hora de la tarde, un frente de tormentas está recorriendo el interior de la provincia de Valencia con mucha actividad eléctrica, lo que está produciendo estos focos y podría complicar la situación.