Directo: La tarde más complicada para los montes valencianos por las tormentas secas

El calor sofocante de los últimos días y las tormentas secas que están recorriendo el interior de la Comunitat Valenciana están provocando varios conatos de fuego en diferentes puntos. El Centro de Coordinación de Emergencias vigila de cerca junto con los observatorios cualquier columna de humo para actuar rápidamente y evitar que las llamas lleguen a más.

La Aemet ha avisado desde primera hora del día de que la situación meteorológica durante las próximas horas será 'complicada' con la posibilidad de reventones secos y la aparición de tormentas secas con rayos latentes.

Lucía Prieto Refuerzos para el incendio de Pina de Montalgrao En estos momentos los esfuerzos en la zona de Castellón se centran en el incendio forestal declarado en Pina de Montalgrao, en el que trabajan 2 medios aéreos, 4 autobombas y 5 unidades de bomberos forestales.

Declarado un incendio en Simat de la Valldigna Nuevo aviso de incendio en Simat de la Valldigna. Dos medios aéreos, una autobomba y dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat se movilizan hasta la zona para controlar las llamas.

El Ayuntamiento de Paterna sigue reforzando la protección del parque natural de La Vallesa, las zonas boscosas y los entornos residenciales de la ciudad con la última tecnología contra incendios. Ante la situación de preemergencia nivel 3 por riesgo de incendios y que ha bajado a nivel amarillo por temperaturas máximas decretada por la Generalitat para este lunes en el municipio, el consistorio continúa con un dispositivo especial de máxima seguridad para blindar el pulmón verde de la ciudad. Se trata del innovador sistema Senticnel, integrado por cerca de 60 sensores de humo de alta sensibilidad, estratégicamente distribuidos por el entorno natural, capaces de detectar focos calientes o cualquier conato de incendio, incluso en municipios colindantes. Servicio de vigilancia en La Vallesa de Paterna / Ayuntamiento de Paterna Leer aquí

Ocho avisos de incendio de Castellón Tarde complicada en la provincia de Castellón. La intensa actividad eléctrica que está provocando el frente tormentoso situado al norte de la Comunitat Valenciana ha provocado hasta 8 conatos de incendio. En estos momentos, lo bomberos de Castellón trabajando en un total de 8 avisos por incendio de vegetación provocados por la caída de rayos en Barracas, Pina de Montalgro, la Vall d'Alba, Vistabella, Onda, Morella, Cortes de Arenoso y l'Alcora.

Un nuevo foco en Cortes de Pallás moviliza tres medios aéreos Declarado un nuevo incendio en Cortes de Pallás, en el entorno donde han caído tormentas secas esta tarde de lunes, que moviliza tres medios aéreos, una autobomba y dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, una de ellas helitransportada.

Granizo y tormentas Junto a los conatos de incendio, el frente de tormentas que está recorriendo el interior de la Comunitat Valenciana está dejando además granizo y mucha actividad eléctrica. Las imágenes de rádar de la Agencia Estatal de Meteorología confirman que el frente tormentoso más activo está en el norte de la Comunitat Valenciana, con lluvia y granizo entre l'Alcora y Benlloch. La situación se repite en el norte y sur de la provincia de Valencia, pero con precipitaciones de poca importancia.

Lucía Prieto Los medios de extinción se retiran de Quesa Los cuatro medios aéreos que trabajaban en el incendio declarado en Quesa se retiran tras realizar las últimas descargas sobre la zona. También se retiran los medios terrestres, según ha informado Emergencias.

El riesgo de incendio en la Comunitat Valenciana es extremo, especialmente en el interior de la provincia de Valencia por las tormentas secas. Ha sido precisamente un rayo el causante del incendio que se ha declarado esta tarde en el término municipal de Jarafuel, muy cerca de la zona en la que la semana pasada se registraron 4 incendios, todo ellos provocados por rayos durmientes. Gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencias, el fuego ha sido controlado rápidamente, en cuestión de una hora.