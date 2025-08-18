En Directo

Directo: La tarde más complicada para los montes valencianos por las tormentas secas

Varios conatos de fuego amenazan el interior de Castellón y Valencia

Imagen del incendio declarado en Jarafuel

Imagen del incendio declarado en Jarafuel / @gprontoauxilio

Lucía Prieto

Lucía Prieto

El calor sofocante de los últimos días y las tormentas secas que están recorriendo el interior de la Comunitat Valenciana están provocando varios conatos de fuego en diferentes puntos. El Centro de Coordinación de Emergencias vigila de cerca junto con los observatorios cualquier columna de humo para actuar rápidamente y evitar que las llamas lleguen a más.

La Aemet ha avisado desde primera hora del día de que la situación meteorológica durante las próximas horas será 'complicada' con la posibilidad de reventones secos y la aparición de tormentas secas con rayos latentes.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents