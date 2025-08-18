La Generalitat envía un contingente de ayuda a León para luchar contra los incendios

La Generalitat ultima el envío de un contingente de ayuda a León para colaborar en las tareas de extinción de los fuegos que afectan a esta y otras provincias de Castilla y León. Así lo ha anunciado hace pocos minutos el president Carlos Mazón, quien ha desgranado que el dispositivo estará compuesto por 134 bomberos, 13 autobombas, cinco nodrizas y varias unidades de respaldo logístico. En el dispositivo participan los tres consorcios provinciales, los bomberos forestales y los bomberos municipales de Valencia, Alicante y Castellón.

El acuerdo se ha concretado en una reunión celebrada este lunes en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana y que ha estado presidida por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.

Mazón ha señalado que la "cooperación" y la "solidaridad" con León, uno de los territorios que está siendo más castigado por el fuego estos días, es "una obligación" que la Generalitat "atiende con orgullo".

CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 17/08/2025.- Un guarda forestal trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense) este domingo. La ola de incendios que afecta al noroeste de España no da tregua este domingo. Tras una semana de incendios que han causado tres muertos, miles de hectáreas quemadas y miles de desalojados por las llamas, el país se encuentra devastao. En la región de Galicia ardieron ya 50.000 hectáreas y en la de Castilla y León 3.500 personas permanecían fuera de sus hogares. EFE/ Brais Lorenzo / Brais Lorenzo / EFE

Colaboración autonómica

En ese sentido, Valderrama ha querido agradecer también a los servicios de emergencias “su predisposición, su coordinación y su colaboración para poder mandar este dispositivo a Castilla y León” y ha recalcado la necesidad de “que las comunidades autónomas colaboremos conjuntamente y podamos, a la mayor celeridad posible, acabar con los incendios forestales que se están produciendo”.

El conseller también ha puesto en valor el trabajo de los dispositivos durante los incendios que se han declarado en la Comunitat Valenciana durante este fin de semana. Especialmente el incendio forestal de Teresa de Cofrentes y el valle de Ayora “en el cual se quemaron aproximadamente 500 hectáreas y que actualmente está estabilizado”.

Riesgo máximo

En este sentido, Valderrama ha señado que continua activo el nivel 3 de preemergencia por riesgo de incendios forestales y alertas por temperaturas máximas “nivel amarillo en Castellón, un nivel naranja en Valencia y en el norte de la provincia de Alicante y un nivel rojo en el sur de Alicante”.

Por tanto, todas las medidas de prevención y todas la recomendaciones siguen activas y vigentes y se solicita y requiere la máxima colaboración de todas las administraciones y de la ciudadanía para evitar que se produzcan incendios y, sobre todo, asegurar la protección de las personas y el medio ambiente.

Por último, Juan Carlos Valderrama ha recordado que “la Generalitat, el pasado sábado, puso a disposición de Galicia y de Extremadura dos aviones anfibios” que continúan actuando en los incendios forestales declarados en estas comunidades autónomas.