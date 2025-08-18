Hartos del calor, pero poco preparados
Jorge Olcina Cantos
Proliferan estos días de calor noticias sobre el impacto de estas jornadas de altas temperaturas en ciudades y destinos de playa. Algunas son realmente preocupantes porque recomiendan no visitarlos más en las semanas centrales del verano. A ello se unen los datos de fallecimientos incentivados por el calor que este año están alcanzando, de nuevo, cifras inquietantes.
No tenemos las ciudades preparadas para el calor de verano en esta nueva realidad climática. Salvo excepciones no existen redes publicas de refugios climáticos. El turista o el ciudadano residente se refugia en los centros comerciales, en tiendas o en iglesias.
No tenemos zonas de sombra con arboles ni fuentes de agua fresca suficientes. La adaptación está siendo esencialmente privada: bien de hoteles, apartamentos, restaurantes, bares, cafeterías con toldos, vaporizadores y aire acondicionado, o bien de domicilios familiares que instalan ventiladores o split en las viviendas.
Llevamos años de veranos tórridos, de noches muy calurosas, de meses de verano con oleadas sucesivas de calor...pero son pocas las Comunidades Autónomas y los municipios que cuentan con planes de adaptación al cambio climático.
Como cuando la DANA, la ciencia viene avisando desde hace tiempo de esta cuestión. El clima ha cambiado y hay que prepararse. Si no lo hacemos con rapidez los mensajes en redes sociales y medios de comunicación internacionales desincentivando los viajes a destinos turísticos de nuestro país en verano y las cifras de pérdida de cuota turística no podrán extrañarnos. Y todo por la falta de inversión publica para la adaptación al calor.
- Por qué el cielo está hoy tan turbio: este es el motivo
- Estos son los 30 pueblos que más se han 'abrasado' hoy con un bochorno de casi 50 grados
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
- Controlado 'sin llama' el incendio forestal en Xàtiva que ha obligado a desalojar varios chalés
- La Aemet activa la alerta roja por calor extremo en todo el prelitoral de Valencia
- Última hora del incendio de Teresa de Cofrentes: El alcalde asegura que 'se han hecho ya casi con el fuego
- Cinco incendios forestales y un conato de fuego en un día ponen a prueba el monte valenciano
- Los días más sofocantes del año rozan los 44 grados y torran Valencia