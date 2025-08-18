Hartos del calor, pero poco preparados

Proliferan estos días de calor noticias sobre el impacto de estas jornadas de altas temperaturas en ciudades y destinos de playa. Algunas son realmente preocupantes porque recomiendan no visitarlos más en las semanas centrales del verano. A ello se unen los datos de fallecimientos incentivados por el calor que este año están alcanzando, de nuevo, cifras inquietantes.

No tenemos las ciudades preparadas para el calor de verano en esta nueva realidad climática. Salvo excepciones no existen redes publicas de refugios climáticos. El turista o el ciudadano residente se refugia en los centros comerciales, en tiendas o en iglesias.

No tenemos zonas de sombra con arboles ni fuentes de agua fresca suficientes. La adaptación está siendo esencialmente privada: bien de hoteles, apartamentos, restaurantes, bares, cafeterías con toldos, vaporizadores y aire acondicionado, o bien de domicilios familiares que instalan ventiladores o split en las viviendas.

Llevamos años de veranos tórridos, de noches muy calurosas, de meses de verano con oleadas sucesivas de calor...pero son pocas las Comunidades Autónomas y los municipios que cuentan con planes de adaptación al cambio climático.

Como cuando la DANA, la ciencia viene avisando desde hace tiempo de esta cuestión. El clima ha cambiado y hay que prepararse. Si no lo hacemos con rapidez los mensajes en redes sociales y medios de comunicación internacionales desincentivando los viajes a destinos turísticos de nuestro país en verano y las cifras de pérdida de cuota turística no podrán extrañarnos. Y todo por la falta de inversión publica para la adaptación al calor.