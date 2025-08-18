El interior y el sur de la Comunitat Valenciana se cuecen con los últimos coletazos de la ola de calor

Los últimos coletazos de la ola de calor en una jornada en la que se preveían tormentas secas e incluso reventones térmicos se han cebado con la provincia de Alicante y, en concreto, con el Sur, en comarcas como la Vega Baja. La localidad de Orihuela, en particular, ha sido la que ha marcado hoy el registro más alto de temperatura máxima de la jornada, 44,7 grados a las cuatro de la tarde. Un calor abrasador que dejará paso, si las previsiones se cumplen, a una bajada de las temperaturas a partir de este martes, con diferencias de hasta diez grados en varias zonas de la Comunitat Valenciana.

No ha sido la única localidad alicantina en superar los cuarenta grados en una jornada en la que se esperaba mucha inestabilidad, pero en la que ha persistido, además, el calor extremo. La segunda cifra más alta de temperaturas máximas la ostenta la localidad de Villena, donde los termómetros han marcado 42,4 grados poco antes de las tres de la tarde.

Temperaturas máximas en la red de Avamet / Avamet

Una decena de municipios con más de 42 grados

Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que lleva días alertando de las temperaturas sofocantes que se instalarían en este puente del 15 de agosto en la Comunitat Valenciana. Tras Orihuela y Villena, el tercer lugar en el podio lo ostenta Elche, donde las máximas han sido de 42 grados a las 13.30 de esta tarde. En Rojales, había 41,9 grados a las 16 horas, mientras que a esa misma hora, en Pinoso estaban ya a 41,5.

Pero, además de Aemet, la red de Avamet mide también las temperaturas máximas absolutas en una red de estaciones y, según estas mediciones, una decena de localidades de la Comunitat Valenciana han superado este lunes los 42 grados, según el recuento de Avamet. Se ha llevado la peor parte el sur de la Comunitat, además del interior, aunque todo el mapa está pintado, como mínimo, de rojo.

Las tres estaciones de Avamet en Orihuela son las que han superado más ampliamente los 44 grados, cosa que también ha ocurrido en Bigastro. En Cox (43,8 grados), en Requena (43,7), en Albatera (43,7) o en Redován (43,7) el calor ha sido de la misma magnitud. Ha habido máximas muy elevadas también, cercanas a los 44 grados, en Crevillent (43,6) y Almoradí (43,5).

Calor y granizo

Junto a los conatos de incendio, el frente de tormentas que está recorriendo el interior de la Comunitat Valenciana está dejando además granizo y mucha actividad eléctrica.

Las imágenes de rádar de la Agencia Estatal de Meteorología confirman que el frente tormentoso más activo está en el norte de la Comunitat Valenciana, con lluvia y granizo entre l'Alcora y Benlloch. La situación se repite en el norte y sur de la provincia de Valencia, pero con precipitaciones de poca importancia.