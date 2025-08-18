Las millonarias obras del macroembalse de Beneixama, a contrarreloj

La empresa adjudicataria del macroembalse de riego Salse III que se está construyendo en Beneixama ha “metido el turbo” en la ejecución de las obras para tratar de reducir en cuatro meses su puesta en funcionamiento.

La fecha prevista de finalización del proyecto era junio de 2026, pero el objetivo es adelantarla a febrero. De hecho, los trabajos licitados por la Generalitat no están sufriendo ningún tipo de ralentización durante las vacaciones de verano y este mismo mes se ha iniciado el proceso de impermeabilización del vaso.

De esta manera la constructora valenciana Ocide ha atendido la petición de la Comunidad de Regantes del Valle de Benejama con el objetivo de conseguir aprovechar la crecida del río el próximo invierno -de diciembre a marzo- antes de que llegue el verano y el caudal comience su fase decreciente, lo que impediría empezar a almacenar las aguas del Vinalopó en esta nueva infraestructura hídrica.

Como este diario ya adelantó, las obras comenzaron en noviembre de 2024 con el movimiento de tierras en la pedanía El Salze de Beneixama, en una extensa planicie situada junto al cauce del río cuya propiedad fue adquirida por la Comunidad de Regantes y puesta a disposición de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.

Los cultivos que se beneficiarán de la obra son el olivo, vid y diferentes variedades hortofrutícolas situados en Camp de Mirra, Cañada, Biar y Beneixama

Esta nueva infraestructura de almacenamiento hídrico de 550.000 metros cúbicos de capacidad, la más importante de cuantas se han ejecutado en la provincia desde que en 2019 entró en funcionamiento la balsa La Cuesta de Villena, apareció en el Presupuesto de la Generalitat Valenciana por vez primera en el año 2021 con una inversión de 4.084.000 euros a repartir en tres ejercicios. De hecho, en diciembre de 2020 el proyecto ya estaba redactado y solo faltaba la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental.

Incremento del coste

Sin embargo el diseño inicial del gobierno del Botànic tuvo que ser modificado posteriormente para mejorar las condiciones técnicas de la obra. Un cambio que ha alterado el coste, incrementándolo hasta alcanzar 5.959.521 euros, pero no así la capacidad del original embalse, aunque la estructura se ha ensanchado y no será completamente soterrada como se contemplaba en los planos iniciales. En cualquier caso sigue ocupando una superficie de 71.629 metros cuadrados, de los cuales 61.018 metros cuadros se corresponden con la superficie de la lámina de agua a nivel de coronación.

Las obras del macroembalse / INFORMACIÓN

De esta gigantesca balsa de riego, cuyas primeras gestiones para su materialización comenzaron en 2015, se beneficiarán 1.300 comuneros con 2.000 hectáreas de cultivos -principalmente olivo, vid y diferentes variedades hortofrutícolas- situados en los municipios de Camp de Mirra, Cañada, Biar y Beneixama.

La Generalitat invierte seis millones de euros en acometer unos trabajos que evitarán que los caudales del río se filtren al subsuelo en invierno para tener que extraerlos en verano

Con los tres embalses de los que podrán hacer uso -el nuevo y los dos que se construyeron hace más de 20 años- dispondrán de un hectómetro cúbico (1.000 millones de litros) para garantizar el riego de sus fincas evitando, de este modo, que las aguas se pierdan por filtración en el subsuelo antes de llegar al vecino municipio de Camp de Mirra.

Principal abastecimiento

En la actualidad el principal abastecimiento de la Comunidad de Regantes del Valle de Benejama sigue siendo el río Vinalopó, del cual se provee mediante un azud tipo presa ubicado en el mismo cauce sobre el que también se han ejecutado obras.

Según han informado desde la entidad agrícola, ante la enorme irregularidad de los caudales registrados en el río a lo largo del año, resultaba fundamental aumentar la capacidad de las dos balsas de menores dimensiones -Salse I y Salse II- ya existentes en el mismo emplazamiento donde se está ejecutando la nueva actuación. En las condiciones actuales no se consigue embalsar la suficiente agua procedente del Vinalopó durante los meses invernales para hacer frente a las necesidades agrícolas de los meses estivales.

Pozos en verano

Los regantes se encuentran con la paradoja de que, llegado el verano, es necesario hacer uso de los pozos para la extracción de aguas subterráneas, cuando apenas unos meses antes han tenido que evacuar de nuevo al río el caudal captado a caballera por el azud. Todo ello con las consecuencias negativas que conlleva en materia económica y medioambiental por la emisión de gases contaminantes.

Los trabajos del embalse avanzan a buen ritmo / INFORMACIÓN

Para solucionar esta disfunción el nuevo embalse de riego es fundamental. Además, resulta necesaria la instalación de una bomba centrífuga sumergible de 20 kW que posibilite el llenado de la parte que no entre por gravedad en la misma.

Con esta actuación se garantizará cubrir la totalidad de las necesidades anuales de agua de la Comunidad de Regantes Valle de Benejama con el volumen almacenado durante los meses de invierno. También contribuirá al éxito de los objetivos ambientales de la conducción del Júcar-Vinalopó en el sistema de explotación Vinalopó-Alacantí al permitir la regulación de los caudales.

La balsa podrá servir a los medios aéreos para recargar agua ante incendios forestales

Precisamente en un informe de la Junta Central de Usuarios ya se citaba a la Balsa Pepe Silvestre, conocida técnicamente como Salse III, que es la que comenzó a construirse en noviembre de 2024 y deberá estar acabada en febrero de 2026. Además, al igual que ya ocurrió con el incendio forestal de la sierra de La Solana en el verano de 2019, disponer de esta infraestructura supondrá un importante punto de referencia para el abastecimiento de los medios aéreos de extinción.

Sostenibilidad

Otro aspecto destacado por la entidad de riego es el uso sostenible y responsable que se viene realizando del agua que se extrae del río Vinalopó. Prueba de ello es que desde junio de 2015, y por acuerdo de la asamblea general, sólo se permite a los comuneros del Valle de Benejama el riego localizado por goteo. El riego «a manta» o por inundación está totalmente prohibido con el fin de preservar al máximo los recursos hídricos.

En febrero de 2025 el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, visitó por vez primera las obras y destacó que “en este año hemos invertido más de 25 millones en la mejora de las infraestructuras agrarias y se prosigue con la modernización del regadío valenciano, tan necesario, en un contexto de acusado déficit del recurso de agua en los últimos años en muchas zonas de la Comunitat Valenciana”.