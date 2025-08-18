Pasar la noche a más de 30 grados

Valencia pasó este domingo una de las noches más asfixiantes, la previa al que fue el día más tórrido desde que hay registros (1950). No en vano, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) volvió a activar por segundo día consecutivo la alerta roja por temperaturas extremas en el litoral sur de la provincia. Ayer, la alerta máxima también alcanzó al litoral norte, donde se enclava la ciudad de València y el área metropolitana, la zona más poblada de toda la Comunitat Valenciana.

Las brisas procedentes del mar fueron débiles y escasas, por lo que el sábado por la noche refrescó poco por la tarde y la noche. De hecho, según datos de l’Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), a la una y media de la madrugada del domingo eran muchos los lugares en los que el termómetro estaba por encima de los 30 grados. En la montaña de Calicanto, muy cerca de la ciudad de València, se registraron 33 grados a esa hora.

Con todo, cabe destacar que el fin de semana más asfixiante lo ha sido no solo de día sino también de noche. La madrugada del sábado al domingo pasará a la historia como una de las noches más sofocantes de las que hay registros. Dormir ha sido un verdadero reto con los termómetros por encima de los 30 grados en muchos puntos de la Comunitat Valenciana.

La poca diferencia térmica entre el día y la noche y las altas temperaturas durante las horas de descanso pueden tener graves consecuencias, especialmente cuando la situación se repite a lo largo de varias jornadas como está sucediendo en la Comunitat Valenciana. El descanso se resiente y el sueño (en caso de poder conciliarlo) se vuelve más ligero y poco reparador. Esta vigilia impuesta viene marcada por la ausencia o reducción significativa de sueño profundo o REM, que es la fase en la que el cerebro logra un completo descanso.

Así las cosas, los termómetros actuaron como testigos del calor registrado en las madrugadas.

Temperaturas de más de 30

En muchos puntos, la noche del domingo fue realmente asfixiante y, aunque conforme avanzaba la madrugada el termómetro iba descendiendo ligeramente, las primeras horas aún marcaba valores muy elevados.

Según los datos facilitados por Avamet, a la una y media de la madrugada las temperaturas más altas de la provincia de Valencia estaban en los siguientes lugares: Calicanto 33 ºC; València 29 ºC; Gandia 29 ºC; Dénia 29 ºC; Alzira 28 ºC; Requena 28 ºC; Xàtiva 27 ºC; Chiva 27 ºC.

En números absolutos, las localidades de la provincia de Valencia donde las temperaturas mínimas no bajaron el domigno de madrugada de los 26 grados fueron, siempre según los datos de Avamet, con más de 28 ºC: Vilallonga; Chiva; Real de Gandia; Agullent; València

Sobre los municipios que pasaron la noche a más de 27 grados, están: Montserrat; Palmera; Quartell; Buñol; Casinos; Gandia; Tavernes de la Valldigna; Cheste y Gestalgar.

Los lugares donde ha habido más de 26 grados fueron: Salem; Enguera; Benaguasil; Turís; Macastre; Torrent; Olocau; Quart de Poblet; la Font d’En Carròs; Beniatjar; Alzira; Paiporta; la Pobla de Vallbona; Otos; Cullera; Sumacàrcer; Bétera; Ontinyent; Rafelcolfer; Oliva; Paterna; la Pobla de Farnals; Nàquera; Llíria; Villar del Arzobispo; Burjassot;Serra; Bugarra y Alfauir.

Para hacer frente a las altas temperaturas durante la noche son muchos los que han optado por dormir bien con la ventana abierta (que ayuda poco) o con el aire acondicionado sin descanso, lo que nos expone a resfriados. ¿La paradoja? la noche más calurosa del año puede haber costado más de un constipado y un repunte en la factura de la luz.