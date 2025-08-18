Hablan los expertos: así deberían ser los refugios climáticos en las zonas turísticas

Los refugios climáticos existen en la Comunitat Valenciana, como en el resto de España, en “una cantidad claramente insuficiente para la población residente y las visitas turísticas que se registran”. Así lo indican las conclusiones de un estudio que firman investigadores de cinco universidades, entre ellos el catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Publicado en la revista ‘Investigaciones turísticas’, el documento señala que en territorio valenciano no hay un plan regional que estandarice estas instalaciones, que no se suelen ver nuevas propuestas municipales (el estudio es anterior al anuncio del Ayuntamiento de València de la activación de 18 refugios ) y que no se ha tramitado la única propuesta registrada en Les Corts ( por el PSPV ) sobre la creación de una red de estos espacios. Pero, sobre todo, se detallan las características propias que deben tener, en opinión de los expertos, los refugios climáticos en zonas turísticas como la Comunitat Valenciana.

La Red Española de Ciudades por el Clima caracteriza los refugios climáticos como espacios que proporcionan confort térmico a la población local, al tiempo que mantienen otros usos y funcionalidades. En general, para ser consideradas así, estas áreas deben ser gratuitas y tener buena accesibilidad, que incluya a personas con movilidad reducida, así como áreas de descanso confortables, agua gratuita y ser seguras.

Pero el estudio apunta a que la configuración actual de los refugios climáticos olvida la afluencia de visitantes a las tres provincias valencianas. No es un caso aislado. Como en otras ciudades -Bilbao, Vitoria, San Sebastián-, destinos turísticos como València han armado redes con más o menos refugios que buscan “garantizar la protección de la población, especialmente de la más vulnerable (niños, ancianos y personas con dolencias crónicas o preexistentes) y con menos recursos”. “Estos elementos van a determinar su ubicación y características, invalidando su interés para los visitantes, quienes desconocen su existencia y utilidad”, apunta el estudio. Es por eso que su primera característica ideal es que deben ser localizables.

En zonas de tránsito turístico y en varios idiomas

Los difusores de agua de la plaza de la Reina actúan en ocasiones a modo de refugio climático para turistas / M. Á. Montesinos

En concreto, los expertos señalan que, para poder ser útiles a los visitantes, al menos algunos deben estar ubicados en una zona de tránsito de turistas en torno a los principales atractivos turísticos. Por ello, para ubicarlos bien, llaman a desarrollar índices de vulnerabilidad turística al calor. Además, otra de las patas para su buen uso en zonas turísticas es la accesibilidad.

Accesibilidad física, por supuesto, en cuanto a adaptación a personas con discapacidad. Los investigadores creen que se debe garantizar que tengan buena conexión con transporte público y el suficiente aforo para acoger tanto a turistas como a residentes. Como medida adicional, se reclama reforzar la frecuencia del transporte público durante episodios de calor. Pero también se hace hincapié en la accesibilidad horaria -que tengan las puertas abiertas a las horas del día de mayor insolación, como es lógico- y cultural -que contengan señalización adaptada también a los principales idiomas de los turistas del destino-. Además, se incluye la necesidad de capacitar en idiomas al personal de los refugios.

Un censo, personal y presupuesto

Las imágenes de refugios climáticos en ciudades más grandes como Madrid -el del Museo Reina Sofía en su edificio Sabatini y con actividades y talleres y el del Círculo de Bellas Artes de Madrid con vegetación, una guardería de plantas, un “siestódromo” y juegos de mesa- no han caído en saco roto para los expertos. Proponen, en este informe, que se tenga en cuenta el “atractivo e interés del espacio” para que los refugios climáticos sean a la vez espacios con estímulos para el visitante, ya sea por sus agendas sociales o culturales o por su aspecto, y se apuesta por integrarlos dentro de la promoción turística. En cuanto al diseño, se señalan tendencias como la infraestructura verde, la necesidad de incluir zonas de sombra, especialmente en los refugios que también conectan estaciones de transporte público y, en los exteriores, incluir parques de agua, como también en los parques infantiles.

Pero estos espacios, señalan los expertos, no deben surgir de forma descontrolada, sino coordinada. De hecho, uno de los requisitos para su buen funcionamiento en áreas turísticas es que el censo de estos espacios se incluya en los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) pero, sobre todo, en los planes de emergencia por temperaturas extremas y olas de calor .

Priorizar las necesidades de los residentes

Así pues, deben estar todos identificados, contar con personal y presupuesto y con unas responsabilidades claras. La comunidad autónoma o la administración local, asimismo, deben establecer umbrales de temperatura claros para saber cuándo activar esa red de refugios.

Por último, se apuesta por la participación pública y de la iniciativa privada en el diseño y se destaca la necesidad de “priorizar los intereses y necesidades de la población residente, para compatibilizar su uso turístico”.