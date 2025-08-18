Desplome térmico de más de 10 grados esta semana en Valencia tras la persistente ola de calor

La persistente ola de calor llega a su fin en la Comunitat Valenciana tras el puente de agosto más cálido de la historia, que ha dejado unas máximas superiores a los 44 grados y mínimas por encima de los 30 grados. Pese a que el lunes seguirá haciendo calor -hay aviso rojo activado en el sur de Alicante-, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan que un cambio repentino con un desplome térmico de casi 10 grados en las máximas y con un descenso continuado de la temperatura media.

Previsión de la temperatura media durante los próximos días. / Aemet

Sin embargo, desde la Aemet son claros: las temperaturas seguirán siendo "todavía significativamente altas" y por encima de lo habitual para la segunda quincena del mes de agosto. De hecho, si las tres primeras semanas del mes se han convertido en las más cálidas desde que hay registros, es decir, desde 1950; el mes de agosto se va a situar entre los tres más cálidos de la serie histórica.

El martes aliviará

El gran cambio se vivirá el martes cuando las temperaturas entren en descenso, el cual "será notable en el caso de las máximas". Esta será la primera jornada sin avisos por valores térmicos en días, aunque seguirá haciendo calor. En València ciudad, se espera llegar a los 33 grados, son siete menos que este domingo, y lo mismo ocurrirá en las otras dos capitales de provincia. Pese a esto, en Xàtiva, las previsiones dan 35 grados.

En el caso de las mínimas, seguirán siendo muy altas, aunque caerán por debajo de los 25 grados, aquella que se considera noche ecuatorial y que impide el sueño profundo. En el interior, puede llegar a hacer "fresco" porque se prevé que el mercurio caiga por debajo de los 20 grados.

Durante el resto de la semana, la situación se mantendrá bastante estable, aunque la tendencia es que el descenso sea continuado durante los próximos siete días y ofreciendo una sensación menos extrema y de mayor confort para la salud de las personas.

Tormentas secas

Las previsiones de la Aemet incorporan, para el lunes, la probabilidad de que se produzcan "tormentas fuertes"; muchas de ellas de carácter seco, llegando a provocar "reventones secos". Esto lleva consigo la caída de rayos y, por tanto, el riesgo a que alguno latente inicie algún fuego. En algunos puntos, podrían caer hasta 50 rayos en solo una hora, según la Aemet. Ante esta situación, el nivel de preemergencia por incendio forestal sigue siendo extremo, especialmente en el interior de las provincias de Castellón y Alicante.

Cabe recordar que esta semana ha estado marcada por el incendio de Teresa de Cofrentes, cuya superficie de hectáreas calcinadas supera las 540, se originó por un rayo latente. Ante este panorama, la Generalitat Valenciana rectificó el sábado y decretó el cierre de 17 parques naturales, que se mantiene vigente hasta este lunes.

Consecuencias para la salud

El episodio tórrido tendrá sus efectos para el bienestar de los valencianos y valencianas. La alerta roja meteorológica implica que "el peligro es extraordinario" y que "los bienes y la población vulnerable o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos". Las consecuencias de su persistencia se verán próximamente porque el pico de mortalidad por estrés térmico acumulado se producirá de aquí a tres semanas, como explicó a Levante-EMV la médica de Atención Primaria y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), Mª Ángeles Medina.

De hecho, durante los últimos días, el Instituto de Salud Carlos III ha ido registrando un aumento paulatino de la mortalidad por calor, con 26 casos esta pasada semana, sin contar los datos del domingo, según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Es ya la quinta más letal de lo que llevamos de verano. Durante la ola de calor, ha muerto un hombre islandés de 43 años, un posible caso de golpe de calor a falta de la confirmación por parte de la Conselleria de Sanidad, que sería el cuarto deceso del verano por este motivo.