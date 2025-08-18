La noche más sofocante en Valencia: El mercurio se ha quedado por encima de los 30 grados

La pasada noche ha sido extraordinariamente calurosa en la provincia de Valencia, más incluso que la del sábado, con valores que han estado buena parte del tiempo "por encima de los 30 grados" en muchos puntos de Valencia, Alicante y Castellón, según confirma el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.

La elevada humedad, en torno al 80 %, y la ausencia de brisas, unidas a la fuerte insolación y las altísimas temperaturas que se han alcanzando en los últimos días por la presencia de una masa de aire africana muy cálida, se han combinado en un cóctel de bochorno y mucho calor que ha dejado mínimas insólitas. Y eso que ayer finalmente el mercurio no subió tanto como se esperaba debido a la calima y la nube de humo procedente de los incendios que arrasan el oeste de España y que evitó que el sol incidiese directamente sobre la superficie durante todo el día. Si no, la noche habría sido aún mas calurosa.

Los viandantes afrontan como pueden las altas temperaturas y la alerta roja por calor en València / Francisco Calabuig

La noche "más calido" desde que tienen registros

Según l'Associacio Valencia de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), la pasada noche "ha sido la más cálida" desde que existe la entidad, con valores insólitos como los 36,7 ºC que marcaba su estación a la una de la mañana en Puçol.

De hecho, en dos estaciones ni siquiera se ha bajado esta noche de los 32 ºC, concretamente en Castell de Guadalest y en Tàrbena. Otras 19 han registrado marcas que no han descendido de los 30 grados durante las horas nocturnas y casi 450 más que se han quedado por encima de los 25 ºC.

Los puntos donde más temperatura se registraba esta noche a la una de la madrugada ha sido Puçol, con 36,7 ºC y la Vall d'Uixó, con 36 grados; Sagunt, Nàquera y Busot con 35; Chiva, Benissa y les Useres, con 34 ºC; València y Sella, con 33 grados; Ontinyent, Castellón de la Plana y Petrer, con 32; Gandia, Carcaixent, Requena, Ayora, Alcoi y Portell, con 30; y Ademuz, Alicante, Elx y Xert, con 29 ºC.

Ya en lo que se refiere sólo a la provincia de Valencia y en números absolutos, las mínimas más altas se han medido en los siguientes municipios, siempre según los datos de Avamet: