La noche más sofocante en Valencia: El mercurio se ha quedado por encima de los 30 grados
Centenares de municipios valencianos han registrado mínimas de más de 25 ºC
Ha sido la noche "más calurosa" desde que existe Avamet
La pasada noche ha sido extraordinariamente calurosa en la provincia de Valencia, más incluso que la del sábado, con valores que han estado buena parte del tiempo "por encima de los 30 grados" en muchos puntos de Valencia, Alicante y Castellón, según confirma el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.
La elevada humedad, en torno al 80 %, y la ausencia de brisas, unidas a la fuerte insolación y las altísimas temperaturas que se han alcanzando en los últimos días por la presencia de una masa de aire africana muy cálida, se han combinado en un cóctel de bochorno y mucho calor que ha dejado mínimas insólitas. Y eso que ayer finalmente el mercurio no subió tanto como se esperaba debido a la calima y la nube de humo procedente de los incendios que arrasan el oeste de España y que evitó que el sol incidiese directamente sobre la superficie durante todo el día. Si no, la noche habría sido aún mas calurosa.
La noche "más calido" desde que tienen registros
Según l'Associacio Valencia de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), la pasada noche "ha sido la más cálida" desde que existe la entidad, con valores insólitos como los 36,7 ºC que marcaba su estación a la una de la mañana en Puçol.
De hecho, en dos estaciones ni siquiera se ha bajado esta noche de los 32 ºC, concretamente en Castell de Guadalest y en Tàrbena. Otras 19 han registrado marcas que no han descendido de los 30 grados durante las horas nocturnas y casi 450 más que se han quedado por encima de los 25 ºC.
Los puntos donde más temperatura se registraba esta noche a la una de la madrugada ha sido Puçol, con 36,7 ºC y la Vall d'Uixó, con 36 grados; Sagunt, Nàquera y Busot con 35; Chiva, Benissa y les Useres, con 34 ºC; València y Sella, con 33 grados; Ontinyent, Castellón de la Plana y Petrer, con 32; Gandia, Carcaixent, Requena, Ayora, Alcoi y Portell, con 30; y Ademuz, Alicante, Elx y Xert, con 29 ºC.
Ya en lo que se refiere sólo a la provincia de Valencia y en números absolutos, las mínimas más altas se han medido en los siguientes municipios, siempre según los datos de Avamet:
- Gestalgar 30,0 grados
- Enguera 29,4 grados
- Casinos 29,3 grados
- València 29,2 grados
- Cheste 29,2 grados
- Vilallonga 29,2 grados
- Cullera 29,1 grados
- Montserrat 29,0 grados
- Agullent 28,9 grados
- Gandia 28,9 grados
- Villar del Arzobispo 28,8 grados
- Chiva 28,8 grados
- Serra 28,7 grados
- Buñol 28,5 grados
- la Pobla de Vallbona 28,4 grados
- Sumacàrcer 28,4 grados
- Torrent 28,3 grados
- Paterna 28,2 grados
- Macastre 28,2 grados
- Barx 28,1 grados
- Real de Gandia 28,1 grados
- Simat de la Valldigna 28,1 grados
- Turís 28,0 grados
- Bugarra 27,9 grados
- Bétera 27,9 grados
- Burjassot 27,9 grados
- Segart 27,8 grados
- Puçol 27,8 grados
- Oliva 27,8 grados
- Aldaia 27,6 grados
- Quart de Poblet 27,6 grados
- Canals 27,6 grados
- Palmera 27,6 grados
- Tavernes de la Valldigna 27,6 grados
- Llíria 27,5 grados
- Pedralba 27,4 grados
- Xàtiva 27,4 grados
- Catarroja 27,3 grados
- Benaguasil 27,2 grados
- Massanassa 27,2 grados
- l'Alcúdia de Crespins 27,2 grados
- Beniatjar 27,2 grados
- Nàquera 27,1 grados
- Paiporta 27,1 grados
- Benifaió 27,1 grados
- Aielo de Malferit 27,1 grados
- Higueruelas 27,0 grados
- la Pobla de Farnals 27,0 grados
- Gavarda 27,0 grados
- Rafelguaraf 27,0 grados
- Quartell 26,9 grados
- Albuixech 26,9 grados
- Alzira 26,9 grados
- Carcaixent 26,9 grados
- Genovés 26,9 grados
- Vallada 26,9 grados
- Atzeneta d'Albaida 26,9 grados
- Marines 26,8 grados
- Olocau 26,8 grados
- Massamagrell 26,8 grados
- Quart de Poblet 26,8 grados
- Sueca 26,8 grados
- Quesa 26,8 grados
- Llutxent 26,8 grados
- Salem 26,8 grados
- Chelva 26,6 grados
- Vilamarxant 26,6 grados
- Albal 26,6 grados
- Alginet 26,6 grados
- Castelló de Rugat 26,6 grados
- Benirredrà 26,6 grados
- Bolbaite 26,5 grados
- l'Olleria 26,5 grados
- Benifairó de la Valldigna 26,5 grados
- la Font d'en Carròs 26,5 grados
- Càrcer 26,4 grados
- el Palomar 26,4 grados
- Otos 26,4 grados
- Rafelcofer 26,4 grados
- Sagunt 26,3 grados
- Meliana 26,3 grados
- Rafelbunyol 26,3 grados
- Alcàntera de Xúquer 26,3 grados
- Alfauir 26,3 grados
- Albalat dels Sorells 26,2 grados
- Montitxelvo 26,2 grados
- Miramar 26,2 grados
- Algímia d'Alfara 26,1 grados
- Millares 26,1 grados
- Pinet 26,1 grados
- Loriguilla 26,0 grados
