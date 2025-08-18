Las tormentas secas: el peligro para este lunes en el interior de Valencia

El fin de semana sofocante que ha mantenido en alerta roja por altas temperaturas a Valencia y Alicante durante todo el sábado y el domingo, en los que han sido los días más cálidos de todo el año, da paso ahora a un inicio de semana de comportamiento atmosférico adverso y peligroso.

La razón es que este lunes es que se pueden producir tormentas, algunas fuertes, sobre todo en el interior de la provincia de Castellón e interior norte de Valencia. Este fin de semana ya cayeron algunos rayos en tormentas secas en el interior que fueron anecdóticos, pero la repetición de este mismo fenómento puede conllevar riesgo de incendio, en un contexto, además, en el que el fuego devora hectáreas enteras en el nordoeste de la península.

Según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, el perfil atmosférico de este lunes en algunas zonas tendrá forma de V invertida en las capas bajas, lo que sumado a un estrato húmedo en capas medias e inestabilidad, con tormentas con poca precipitación y reventones secos puede ser un cóctel muy adverso en las zonas forestales, con alto riesgo de incendio.

La Devesa del Saler, cerrada ante el riesgo de incendios /

Toda esta ensalada de fenómenos, sumado al abandono de los campos por la poca actividad agrícola, con maleza y frutales secos, son combustible para el fuego. De hecho, la caída de rayos secos, sin demasiada lluvia, fue lo que provocó el fuego de Teresa de Cofrentes y lo que temen podría provocar situaciones similares si no se toman las medidas oportunas. En este sentido, Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido riesgo de incendios extremo en toda la Comunitat para hoy, lunes 18 de agosto. En este sentido, Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido riesgo de incendios extremo en toda la Comunitat para hoy, lunes 18 de agosto y los parques y zonas de campo continúan con restricciones de acceso.

Con todo, y según las cifras de la Dirección General de Prevención de Incendios en el primer trimestre de 2024 y tal como ya contó Levante-EMV, ocho de cada diez incendios tuvieron su origen en causas humanas.

La alerta roja se mantiene en el sur de Alicante

Ayer domingo, que fue el segundo día de una ola de calor que ha dejado temperaturas récord en la autonomía valenciana, se alcanzaron valores que superaron los 40 grados en distintos puntos de la Comunitat Valenciana, donde se matuvo la alerta roja.

Para hoy lunes, se espera que los termómetros se suavicen ligeramente, aunque la alerta roja por calor extremo se mantendrán en el sur de Alicante. El resto de provincias y zonas de Valencia tendrá alerta naranja y en Castellón habrá alerta amarilla.

Con todo, los expertos llaman a no olvidarse de tomar precauciones, hidratarse adecuadamente y protegerse del calor, que puede tener un efecto muy adverso en la salud, sobre todo en las franjas de población más vulnerable como personas mayores e infancia.

Bajada de temperaturas

Tal como ya viene avisando la Aemet, este episodio de calor extremo se concentra en el pasado sábado y domingo y este lunes y las predicciones hacen esperar que a partir de mañana las temperaturas se suavicen, con bajada de termómetros de casi ocho grados en las capitales valencianas. De hecho, las primeras previsiones apuntan a que los termómetros bajarán diez grados con máximas de 30 grados en la ciudad de València, 32 grados en Alicante y 31 en Castelló de la Plana para el próximo miércoles.

Unas jornadas que contarán, según las predicciones, con intervalos de nubes y algunos chubascos dispersos. n