Torró se lleva refuerzos a Ontinyent

La nueva secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, será anfitriona este viernes de una amplia comitiva socialista. En realidad, el nuevo poder socialista femenino. Es día grande en las fiestas de Moros i Cristians de Ontinyent, y a Torró le acompañarán en la entrada la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que ha estado las últimas semanas de descanso tras una intervención quirúrgica.

El nombramiento de Torró, a principios del mes de julio, provocó un pequeño terremoto en su ciudad, en especial entre sus excompañeros socialistas, hoy en el partido Ens Uneix. El propio alcalde, Jorge Rodríguez, vino a decir que, con este ascenso de Torró, los socialistas pueden olvidarse de Ens Uneix para cualquier pacto en la Diputación de Valencia. Y es que hay rivalidades donde no se dispara con trabucos de fogueo.