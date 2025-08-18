Vaivén
Torró se lleva refuerzos a Ontinyent
La nueva secretaria de Organización, la ministra Morant y Pilar Bernabé acuden a la entrada de Moros i Cristians de este viernes
L-EMV
La nueva secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, será anfitriona este viernes de una amplia comitiva socialista. En realidad, el nuevo poder socialista femenino. Es día grande en las fiestas de Moros i Cristians de Ontinyent, y a Torró le acompañarán en la entrada la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que ha estado las últimas semanas de descanso tras una intervención quirúrgica.
El nombramiento de Torró, a principios del mes de julio, provocó un pequeño terremoto en su ciudad, en especial entre sus excompañeros socialistas, hoy en el partido Ens Uneix. El propio alcalde, Jorge Rodríguez, vino a decir que, con este ascenso de Torró, los socialistas pueden olvidarse de Ens Uneix para cualquier pacto en la Diputación de Valencia. Y es que hay rivalidades donde no se dispara con trabucos de fogueo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Por qué el cielo está hoy tan turbio: este es el motivo
- Estos son los 30 pueblos que más se han 'abrasado' hoy con un bochorno de casi 50 grados
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
- Controlado 'sin llama' el incendio forestal en Xàtiva que ha obligado a desalojar varios chalés
- La Aemet activa la alerta roja por calor extremo en todo el prelitoral de Valencia
- Última hora del incendio de Teresa de Cofrentes: El alcalde asegura que 'se han hecho ya casi con el fuego
- Cinco incendios forestales y un conato de fuego en un día ponen a prueba el monte valenciano
- Los días más sofocantes del año rozan los 44 grados y torran Valencia