Trabajar sin aire en plena ola de calor: "Hemos llegado a 42 grados en cocina"

A las diez de la mañana, la terraza está a la sombra y todavía se puede estar, aunque pronto apretará el calor. Los clientes más calurosos optan por el interior del bar, donde hay aire acondicionado, pero dentro de la cocina, Diana y Daniel dependen de un ventilador que mueve el aire caliente en una esquina. La ola de calor ha convertido este en el peor año que recuerdan. “Hemos llegado a estar a 42 grados aquí dentro”, aseguran. Pero saben que es peor, por ejemplo, en los bares de la playa, donde el calor humano y el sol se acumulan. O en la calle, a pleno sol, donde personal municipal como Rocío o María, que trabajan en el servicio de Parques y Jardines, aguantan como pueden los pantalones largos de su uniforme pero, al menos, han adelantado su hora de salida para no coincidir con el momento de más calor.

“Los que trabajamos en cocina sabemos que siempre pasamos mucho calor en verano, pero este año es especialmente duro”, asegura Daniel, cocinero en un bar cercano al Mercado de Abastos de València. Sonríe cuando se le pregunta qué suele hacer para refrescarse, señala una botella de agua y su cabeza. Se echan agua por encima de la cabeza cuando el calor, que les ha sorprendido en los últimos días, aprieta.

Diana en la cocina donde trabaja sin aire en plena ola de calor / Redacción Levante-EMV

Solo un ventilador

Su compañera Diana, ayudante de cocina, pasa la hora del almuerzo de los clientes preparando la masa para las croquetas que se servirán en la comida. Mientras trabaja, recibe el aire de un pequeño ventilador apoyado en la esquina del banco de la cocina más cercano a la entrada. Se limita a mover el aire caliente, así que el calor es sofocante. Pero todavía no ha llegado lo más crudo del día: es pronto por la mañana y falta por conectar la mayor parte de equipamiento de cocina. “Ten en cuenta que aquí hay mucha energía, freidores conectadas, hornos, cocinas”, detalla.

Sabe que el calor es compañero habitual de los que trabajan en hostelería, pero nunca había vivido 42 grados dentro de la cocina. Es el primer año, dice, que ha estado más fresca en la calle, a pesar de la alerta roja por calor, que en el interior del bar.

La importancia del agua fría

Sobre cómo lidia con el calor extremo durante el trabajo, Diana agradece que, al menos, hay agua fría de un dispensador de Aquaservice en la cocina. Bebe, se recoge el pelo y se refresca, como Daniel, la cara o los brazos. Porque tanto ella como sus compañeras de sala saben que hay que tener cuidado con el sudor. “Secarse el sudor de la cara con la camisa cuando esta ha recogido migas, aceite u otros restos hace que luego pueda haber infecciones en los ojos”, explica. Le ha pasado a una compañera, que arrastra ese problema una semana ya.

También dependen del agua fría para su trabajo al sol Rocío y María, trabajadoras del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de València. Este fin de semana trabajan en el jardín contiguo al MuVIM desde primera hora, antes de lo habitual, porque la ola de calor ha obligado a adaptar sus horarios: entran antes para poder salir antes.

Las trabajadoras del servicio de Parques y Jardines dependen del agua congelada contra los efectos de la ola de calor mientras trabajan / Redacción Levante-EMV

“A las doce y cuarto tenemos que haber acabado”

En concreto, ayer por la mañana les avisaron de que se adelantaba su hora de salida debido a la alerta roja por calor decretada por Aemet. Comenzaron a trabajar a las seis de la mañana para poder acabar antes de que apretara el calor. “Las instrucciones son que a las doce y cuarto tenemos que estar de vuelta en la base”, explica Rocío. Para pasar las horas hasta el fin de la jornada, sale de casa con una botella grande de agua congelada. “Se va descongelando y vamos bebiendo, así se mantiene fría”, explica.

A María, compañera del mismo servicio, lo que más calor le da son los pantalones largos de su uniforme, pero prefiere no exponer las piernas a las ramas o corteza que le puedan hacer daño. En los ratos que trabaja a la sombra, no se pone la gorra que les han proporcionado para defenderse de los rayos de sol. “A veces da incluso más calor”, afirma. Pero sabe que las altas temperaturas son muy traicioneras. “Este año, de momento, no hemos tenido golpes de calor de compañeros, pero el año pasado sí”, admite. Por eso, se mueve con especial cuidado durante los días más calurosos del año en la Comunitat Valenciana.