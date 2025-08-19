Alerta por lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado hoy, 19 de agosto de 2025, avisos de nivel amarillo y naranja en la Comunitat Valenciana por lluvias, tormentas, granizo y rachas fuertes de viento. En el interior sur se ha decretado un aviso amarillo a partir de las 14:00 horas por precipitaciones que podrían alcanzar los 30 l/m² en una hora, mientras que en el interior norte de Castellón se ha establecido un aviso naranja por posibles acumulaciones de hasta 40 l/m² en una hora.

El cambio meteorológico actual está marcado por la llegada de una masa de aire fresco y húmedo, que impulsa la formación de tormentas y lluvias intensas, contribuyendo a poner fin a la ola de calor que se prolongó durante varias jornadas.

Aviso naranja en Castellón

En particular, Castellón es una de las provincias más afectadas, donde hoy se mantiene el aviso naranja por tormentas y lluvias persistentes. Estas condiciones elevan el riesgo de inundaciones puntuales y complicaciones asociadas, especialmente en zonas interiores y con infraestructura vulnerable.

Estas alertas forman parte de un paquete meteorológico más amplio: Aemet ha declarado hoy avisos activos en ocho comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana, debido a fenómenos como lluvias, tormentas, viento, oleaje, y altas temperaturas. Con ello, se subraya el carácter generalizado del empeoramiento del tiempo en buena parte del país.

Se espera que el episodio de lluvias y tormentas persista en las próximas horas y se extienda a lo largo de esta semana. Aunque no se detallan fechas exactas de finalización, Aemet anticipa una progresiva estabilidad atmosférica conforme avance la semana, acompañada de un descenso térmico respecto a las jornadas de ola de calor.

Tormentas por la tarde

Aunque para la jornada del miércoles se espera que por la mañana el cielo se presente parcialmente despejado, se prevén tormentas a partir de la tarde. La inestabilidad aumentará a partir de mediodía.

Las tormentas vespertinas podrían traer lluvias intensas en cortos periodos ya que se espera intervalos de nubes. Con temperaturas máximas cercanas a los 30 °C y condiciones de humedad, es probable que la sensación térmica sea más elevada. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 30 °C y una mínima de 23 °C.

Dónde lloverá más

Mañana se esperan lluvias significativamente más intensas en ciertas comarcas, especialmente en el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante:

Comarcas más afectadas en el sur de Valencia : las Riberas, la Safor, la Costera y la Vall d’Albaida. Estas zonas podrían acumular hasta 30 l/m² en una hora y más de 60 l/m² en 12 horas , e incluso superar los 100 l/m² en algunas áreas.

: las Riberas, la Safor, la Costera y la Vall d’Albaida. Estas zonas podrían acumular y , e incluso superar los Norte de Alicante : también se espera la posibilidad de acumulaciones muy destacadas, con avisos activos similares.

: también se espera la posibilidad de acumulaciones muy destacadas, con avisos activos similares. Provincia de Castellón: a última hora de mañana se podrían producir chubascos localmente intensos, especialmente en el interior, al activarse avisos por lluvia fuerte.

Previsión de lluvias de Aemet en la Comunitat Valenciana para el 20 de agosto. / Aemet

El calor da una tregua

Este episodio de inestabilidad llega tras un prolongado periodo de calor extremo en la Comunitat Valenciana. En fechas recientes se registraron temperaturas que superaron los 40 °C, con récords locales como los 44,9 °C en Orihuela o los 43,7 °C en Requena, y con avisos de nivel rojo todavía presentes en algunas zonas de Alicante. Las precipitaciones actuales marcan así un cambio notable en el patrón meteorológico reciente.