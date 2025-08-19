La Comunitat Valenciana se despide de la ola de calor con máximas de más de 45 ºC

La Comunitat Valenciana se despide de la ola de calor más larga del verano con máximas de récordm que han llevado a muchos termómetros a marcar más de 40 ºC. Mientras que gran parte del país ya comenzaba a notar el desplome térmico, los últimos coletazos de calor en la costa mediterránea han vuelto a disparar la sensación térmica y la sensación de bochorno. El calor no ha dado una tregua y en algunos puntos, la sensación térmica ha sido incluso más alta que el fin de semana. Tras dos semanas de máximas sofocantes, el calor empezará a desaparecer a partir de hoy. Ayer, tal como vaticinaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el calor extremo siguió notándose especialmente en la franja litoral, el sur y algunas donzas del interior. En Orihuela el mercurio ha ascendido hasta los 44,9 ºC, la máxima del día.

Casi 45 grados

El último día de la ola de calor africana que se ha apoderado de la Comunitat Valenciana durante el fin de semana no ha dado un respiro. De hecho, ha sido el día en que el mercurio ha marcado el valor más alto del episodio cálido según los registros de Aemet: en Orihuela, los termómetros han alcanzado la máxima de 44,9 ºC.

El intenso calor ha obligado a los viandantes a refrescarse donde podían en València. / Perales Iborra

Calor repartido en la costa y el interior

El calor que ha hecho durante la tarde del lunes ha estado muy repartido, y los valores de costa e interior han sido elevados. Por comarcas, el sur y el interior de la Comunitat Valenciana se han llevado la peor parte. En la Vega Baixa, los valores se han repartido han rondado los 44 y 45 grados (muy similares a los de Orihuela); en el Baix Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l'Alt Vinalopó, el Vall d'Aiora el mercurio ha subido hasta los 40 y los 42 ºC. En el norte de la Comunitat Valenciana, donde más calor ha hecho ha sido en els Ports, l'Alt Palància, la Plana Baixa y l'Alcalaten.

La brisa ha permitido que las máximas en la costa se hayan atenuado mínimamente sin saltar los 40 grados. Así, la Safor, València, la Ribera Baixa, el Camp de Morvedre, la Plana Alta y el Baix Maestra han registrado valores entre los 31 y los 35 ºC gracias al efecto del mar. Sin embargo, en la Marina Alta y la Marina Baixa, así como en l'Alacantí la sensación de sofoco ha sido mucho mayor. Y las noches, generalmente, han sido muy cálidas.

La Comunitat Valenciana se contagia de termómetros muy calientes / AVAMET

Temperaturas máximas y precipitaciones

Así, de acuerdo con los datos de la jornada del lunes recogidos por Aemet las localidades en las que más se ha notado la presión térmica han sido: Orihuela (44,7) y Rojales (41,9) en la Vega Baixa, Villena (42,4) y Novelda (42,1) en el Alt del Vinalopó, Elx (42) en el Baix Vinalopó, y el Pinós (41,5) en el Vinalopó Mitjà. También ha dejado paso en zonas costeras como Xàbia en la Marina Alta (38,2), Benidorm (35,6) en la Marina Baixa.

El final de la ola de calor se ha caracterizado por la presencia de fuertes rachas de viento acompañadas de tormentas con precipitaciones y tormentas secas. Estas han descargado en zonas del interior de Valencia y las precipitaciones han cogido mayor fuerza en el interior de Castellón, donde se han llegado a acumular más de 17,6 litros por metro cuadrado en Vilafranca del Cid y 6,2 l/m2 en Morella. También ha llovido en Zarra (6,7 l/m2), Lliria (2,8) y Xàtiva (2,4).

Posibles reventones térmicos

La tarde del lunes ha transcurrido bajo la alerta de Aemet por posibles reventones cálidos: "Son tormentas de corta duración pero con fenómenos violentos". Los reventones se dan de manera distinta según sucedan en interior o en la costa. En el caso del litoral se podría producir si "la masa de aire descendente puede atravesar la burbuja de aire fresco de la brisa e impactar en el suelo, elevándose la temperatura de forma repentina", explica Aemet.

Con el avance de la semana los aviso meteorológicos desaparecerán de la Comunitat Valenciana y volverán registros propios de la recta final del verano. No obstante, Aemet señala que el próximo miércoles podrían producirse tormentas repartidas por buena parte del territorio valenciano. Pero el aviso de riesgo extremo de incendios se mantendrá activo.