“La comparación de los incendios con el abandono y desesperación tras la dana es inevitable”

“Los pueblos del barro miramos con tristeza y rabia cómo las llamas consumen decenas de miles de hectáreas en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura”. Así comienza el comunicado con el que los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) surgidos tras la dana han mostrado su solidaridad con las zonas afectadas por los incendios que están arrasando gran parte de España. Creen que la comparación con “el abandono y desesperación” durante los primeros meses tras la dana “es inevitable”. Por eso, se ofrecen para colaborar en la creación de estructura análogas a estos comités cuando las llamas en las zonas afectadas por las llamas.

En un comunicado que han difundido, además, en redes sociales, han destacado que “desde hace días, los propios vecinos y vecinas, con sus pueblos rodeados por las llamas, declaran a la prensa estar abandonados y afirman que ha sido la ciudadanía la que se ha organizado para proteger su pueblo, sus casas y sus vidas”. En este sentido, hablan de “abandono”, como lo hicieron ante la insuficiencia de medios en la zona cero de la dana del pasado 29 de octubre. “Es por eso que hacemos nuestro su dolor y su indignación”, afirman.

“Un modelo incompatible con la vida”

La historia se repite, consideran. Pero, además, advierten que “continuará repitiéndose si no conseguimos transformar este sistema de muerte y destrucción que, en poco menos de un año, ha dejado 229 personas muertas en Valencia, 4 a causa de los incendios forestales que ya han quemado miles y miles de hectáreas, largos períodos de sequía y una serie de olas de calor que dificultan seguir con nuestras vidas con normalidad”. En este sentido, denuncian que, mientras la población sufre ya las consecuencias de la emergencia climática, “la prioridad de los gobernantes es seguir alimentando todo un modelo económico incompatible con la vida que antepone los beneficios de las grandes empresas al cuidado del territorio y a la dignidad de las personas”.

Así, desde los comités arremeten contra “gobiernos que desmantelan los servicios públicos, las unidades de emergencias, que recortan en prevención y que precarizan las condiciones laborales de los bomberos y bomberas forestales comprometiendo su seguridad y la nuestra” y se muestran partidarios de “poner la vida en el centro”.

“La ciudadanía organizada salva vidas”

“Las últimas catástrofes han demostrado que la ciudadanía organizada es capaz de salvar vidas e imaginar y caminar hacia un futuro digno para todas las personas”, añaden desde los CLER, y por eso creen que la reconstrucción de los pueblos arrasados por el fuego, como de los que sufrieron las consecuencias del agua, “pasa por conseguir más soberanía, más poder de decisión y más recursos para poder construir la sociedad que queremos, donde la seguridad y la dignidad sean los pilares fundamentales”. “Frente al abandono institucional, se hace imprescindible la creación de Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción y nos ofrecemos a colaborar en la creación de estas estructuras populares en todas aquellas zonas que lo necesiten”, concluyen el comunicado.