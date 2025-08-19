La familia con 6 niños vuelve a la calle y pedirá la repatriación voluntaria a Perú

Geraldine, Edwin y sus 6 hijos se han vuelto a ver en la calle tras pasar 4 días en un parque en València. Han vuelto a pasar el día a la intemperie en la jornada más calurosa del año, teniendo incluso vómitos y mareos por el calor que han remediado refrescándose en una fuente.

Aseguran que trataran de pasar la noche en una habitación de hostal, donde confían que puedan dormir con todos sus hijos ya que no tienen dinero para otro cuarto. Lo hacen tras haberse quedado sin alternativas pues Servicios Sociales del ayuntamiento de València ya les ofreció un recurso en un albergue municipal pero lo rechazaron.

La familia había pasado más de 4 días tocando la puerta de todas las entidades sociales de València, pero ningún servicio público les prestó ayuda pese a tratarse de menores de 4 a 16 años. Finalmente, la noche del miércoles los servicios sociales del ayuntamiento ofrecieron a la familia una plaza en un albergue.

La familia peruana que vive en la calle en València con seis menores. / Germán Caballero

Se trataba de un recurso del Instituto Social del Trabajo, una entidad religiosa. Sin embargo, según explican fuentes de servicios sociales, rechazaron la plaza porque "no querían cumplir las normas del centro".Según explica el padre de la familia, se trataba de un recurso donde multitud de personas -practicamente todos adultos- dormían juntos. Esto provocó miedo en las niñas y temor también en los propios progenitores, ya que no se sentían seguros juntando a menores de edad con adultos desconocidos.

La familia decidió abandonar el recurso y, según explica el ayuntamiento, Servicios Sociales pasó la noche tratando de localizarlos sin éxito. A petición de las niñas adolescentes, los padres decidieron rechazar la plaza y pensaron en volver a dormir al parque, momento en el cual una vecina los acogió en su casa para que se pudieran duchar y descansar. Este lunes fue el último día que pudieron dormir en esa casa y volvieron a quedar en la calle.

Deportación voluntaria

La familia ha explorado todas las vías posibles en España, pero según explica Edwin, no quiere que sus hijos pasen una noche más en esas condiciones, con lo cual dicen que están en contacto con el consulado de Perú para pedir la deportación voluntaria a su país. Lo harán a pesar de haber vendido prácticamente todo lo que tenían antes de venir a España: "al menos allí si que hay trabajo que se puede conseguir rápido, no queremos seguir así más tiempo", cuenta.

Una familia peruana con seis menores duerme desde hace varios dias en un parque de Orriols al no tener techo ni trabajo / Germán Caballero

Los padres han pasado varios días llamando a muchos pueblos deshabitados que ofrecen casa y trabajo a familias que se vayan a vivir ahí para que no cierre el colegio. Sin embargo, les han rechazado en todos. "Buscamos trabajo donde sea pero nos dijeron que sin papeles no nos podían aceptar y que debíamos tener, al menos, un permiso de residencia, así que en todos los pueblos nos están diciendo que no nos podemos quedar", cuenta Edwin.

Así, la única salida que le queda a la familia, y la que parece que van a coger, es la deportación voluntaria de nuevo a su país. Lo harán pese a haber vendido hasta los muebles de su casa y todas sus posesiones, ya que venían huyendo de la violencia en la que está sumida el estado por culpa de las pandillas y del crimen organizado.

Huir de la violencia

La violencia del crimen organizado no ha parado de crecer en Perú y recientemente llamó a la puerta de este matrimonio, que tuvo que vender su casa y sus posesiones para venirse a España con una promesa de trabajo que resultó ser falsa. Tras un mes en un piso de Alboraia les desalojaron y se fueron directos a la calle.

Allí tocaron las puertas de multitud de albergues, oficinas de extranjería, servicios sociales, centros de atención al inmigrante y demás recursos de todo tipo. Pero ningún recurso les dio una solución pese a que es ilegal que los menores de edad duerman en la calle. Los recursos se iban pasando la pelota de unos a otros: "todos nos decían que allí no era, que teníamos que preguntar en otro sitio, ya no sabemos qué hacer", cuenta Geraldine.

La única ayuda que han encontrado estos días ha sido la de las vecinas de la zona que han estado comprándoles comida y agua mientras removían cielo y tierra para solucionar su situación. "En Perú nunca hemos pasado esto y nunca pensábamos que en España nos íbamos a ver en esta situación", explica la madre de los niños. Frente a esa desidia institucional, Geraldine y Eduin encontraron el apoyo del vecindario de la zona, una casa donde pueden quedarse unos días y apoyo incluso económico, además del contacto de muchas asociaciones de migrantes que están buscando una alternativa habitacional. Sin embargo, las propias vecinas critican que esto no debería ser así "estamos pagando una barbaridad en impuestos y resulta que el ayuntamiento no puede ni dar techo a unos niños que están en la calle, los tenemos que acoger nosotras", denuncian.