El Gobierno asume la limpieza de los garajes de la dana que costó 22 millones a la diputación

La Diputación de Valencia acaba de ingresar, procedente del Tesoro Público, una partida de 22,12 millones correspondiente a la liquidación de los contratos de emergencia que la institución provincial puso en marcha para la limpieza de lodos de los garajes y trasteros que se vieron inundados por la dana del 29 de octubre de 2024.

En el pleno del pasado mes de junio, la institución aprobó una moción de Ens Uneix (la oposición, tanto PSPV, como Compromís y Vox, se abstuvo) en la que reclamaba al Gobierno que ampliara los fondos concedidos a la diputación.

No pasaron ni 24 horas cuando la diputación iniciaba con el ya excomisionado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel, las gestiones para que la administración central corriera con los gastos, una serie de contactos con el Ministerio de Interior y las vicepresidentas provinciales Natàlia Enguix (Ens Uneix) y Reme Mazzolari (PP). De no haberse aprobado aquella moción, no se habrían recuperado estos 22 millones, subrayan desde el partido con sede en la Vall d'Albaida, que pone también en valor las gestiones de Ángel.

Enguix y Mompó, en la diputación. / Raquel Abulaila

Una operativa complicada

El asunto de los garajes, una competencia impropia que asumió esta institución, se convirtió en un dolor de cabeza operativo y económico. Tras la barrancada, la diputación aprobó un contrato con varias empresas para intervenir en los sótanos y garajes de Aldaia, Paiporta, Picanya, Benetússer, Sedavi, Alfafar, Llocnou de la Corona, Massanssa, Albal, Catarroja, Algemesí, La Torre y Alaquàs. El servicio, que se desarrollaba en propiedades privadas, permitió realizar 361 actuaciones en una superficie de 542.990m², con un coste inicial de 11,2 millones que se vio incrementado hasta los 21,8 millones de euros por la complicación de las intervenciones.

Esa factura, sin embargo, no estaba cubierta por las ayudas del Estado. Fueron varios meses de trabajo, bastante más de lo previsto inicialmente. Y eso que en estas tareas se involucraron diferentes cuerpos de bomberos, como la UME, el Consorcio Provincial o la empresa pública Tragsa, además de algunos ayuntamientos (o las propias comunidades de vecinos) que contrataron servicios por su cuenta.

Sin embargo, parece que sólo las empresas que contrató la diputación estaban habilitadas para acceder a los garajes de más de una planta subterránea (asumió los bajos donde se había declarado la emergencia sanitaria), lo que terminó alargando los trabajos del plan Lodo Cero hasta finales de enero. La diputación, en vistas del elevado coste que iban a tener estos trabajos, fue recabando también las autorizaciones de las comunidades de vecinos, para poder reclamar a sus aseguradoras el coste de los trabajos de limpieza.

Un coste desorbitado

El coste, en realidad, no solo creció por el tiempo empleado, con las horas disparadas. La elevada demanda y la escasez de maquinaria disparó los precios. El alquiler de una máquina de extracción (chuponas) pasó de 150 euros a 300 la hora, por poner un ejemplo.

Todo esto ha dejado en poca cosa el presupuesto inicial que la diputación tenía previsto. Si en el caso de los garajes la factura final ha superado los 22 millones (el doble), la reconstrucción de puentes y carreteras también vio superadas las expectativas. Del cálculo inicial de 54 millones se pasó a casi 84 millones.

Los estudios iniciales estaban realizados sobre el conocimiento orográfico que existía, previo a la dana. La virulencia de aquel episodio ha cambiado la fisionomía del territorio. Se cita el caso de un cauce a su paso por Turís donde ha aumentado por cuatro la distancia de orilla a orilla, lo que ha obligado a replantear el proyecto.