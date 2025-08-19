En Directo

Incendios en Valencia: Avistan una columna de humo en Higueruelas

Se teme que el tren de tormentas que ha barrido la provincia en las últimas horas pueda provocar incendios

Bomberos trabajan en el incendio ayer de Pina de Montalgrao.

Bomberos trabajan en el incendio ayer de Pina de Montalgrao. / Diputación de Castelló

Marga Vázquez

València

Las altísimas temperaturas vividas en Valencia en los últimos días y el tren de tormentas que ayer lunes, 18 de agosto, barrió la provincia han hecho saltar todas las alarmas ante la posibilidad de que alguno de los numerosos rayos caídos entre el lunes por la tarde y la madrugada de hoy provoquen un incendio forestal.

Ya ayer por la tarde fueron casi una treintena los fuegos o conatos que tuvieron que atender los servicios de emergencias por la acción de los rayos durante el paso de las tormentas.

