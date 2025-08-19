En Directo
Incendios en Valencia: Avistan una columna de humo en Higueruelas
Se teme que el tren de tormentas que ha barrido la provincia en las últimas horas pueda provocar incendios
Las altísimas temperaturas vividas en Valencia en los últimos días y el tren de tormentas que ayer lunes, 18 de agosto, barrió la provincia han hecho saltar todas las alarmas ante la posibilidad de que alguno de los numerosos rayos caídos entre el lunes por la tarde y la madrugada de hoy provoquen un incendio forestal.
Ya ayer por la tarde fueron casi una treintena los fuegos o conatos que tuvieron que atender los servicios de emergencias por la acción de los rayos durante el paso de las tormentas.
Marga Vázquez
El incendio de Llombai no está controlado, pero sí estabilizado
El Centro de Coordinación de Emergencias ha especificado que el incendio forestal de Llombai no está controlado, como se dijo en un primer momento, sino "estabilizado". La rectificación se plantea después de consultar la situación con el sargento del Consorcio Provincial de Bomberos desplazado al lugar.
Marga Vázquez
El incendio de Higueruelas en realidad es Chelva
El incendio que había sido localizado en una zona de pinada de Higueruelas en realidad está ubicado en un área de vegetació del término municipal de Chelva, según subraya el 112 Emergències Comunitat Valenciana.
Marga Vázquez
Se mantienen los efectivos en el incendio de Llombai
Pese a que el incendio de Llombai ya está controlado, el Centro de Coordinación de Emergencias ha subrayado que se mantienen en la zona cinco dotaciones y tres brigadas forestales para evitar que se descontrole y controlar que no haya nuevos fuegos tras la tormenta de esta pasada madrugada.
Marga Vázquez
Continúan los trabajos en Monte Espino y detectan otro incendio en Fuentes de Ayódar
En los incendios registrados ayer en la provincia de Castelló, se sigue trabajando en el fuego de Monte Espino, entre Tales y Artana. El siniestro está localizado en una zona a la que es imposible acceder por tierra.
Hay otro incendio debido a la caída de un rayo en Fuentes de Ayódar y hay varios medios ya trabajando en el lugar.
Marga Vázquez
Incendio de vegetación en Callosa d'en Sarrià
El Centro de Coordinación de Emergencias informa de un incendio en Callosa d'en Sarrià al que se han movilizado varias dotaciones de extinción.
Marga Vázquez
Incendio forestal en Torralba del Pinar
Varios medios, entre ellos uno aéreo, se han desplazado en torno a las diez de la mañana a un incendio forestal localizado en Torralba del Pinar, tal y como ha anunciado el Centro de Coordinación de Emergencias.
Marga Vázquez
Avistan una columna de humo en Higueruelas
Cerca de las diez de la mañana se ha avistado una columna de humo en una pinada de Higueruelas. Al lugar se han movilizado tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, una brigada forestal y un medio aéreo.
Marga Vázquez
Controlado el incendio de Llombai
A las 9.54 ha quedado controlado el incendio de Llombai, según ha indicado el Centro de Coordinación de Emergencias.
Marga Vázquez
Fuego en Llombai
Una intensa tormenta prácticamente seca ha barrido en las últimas horas las localidades pertenecientes al Marquesat (Alfarb, Catadau y Llombai, en la Ribera Alta). Esta mañana, se ha avistado una columna de humo con fuego dentro del término de Llombai, por lo que inmediatamente se ha dado aviso a los servicios de emergencias.
Al lugar, enclavado en la montaña del Tello, se han enviado cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y tres medios aéreos, según ha confirmado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana.
