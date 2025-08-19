Incendios en Valencia: Avistan una columna de humo en Higueruelas

Las altísimas temperaturas vividas en Valencia en los últimos días y el tren de tormentas que ayer lunes, 18 de agosto, barrió la provincia han hecho saltar todas las alarmas ante la posibilidad de que alguno de los numerosos rayos caídos entre el lunes por la tarde y la madrugada de hoy provoquen un incendio forestal.

Ya ayer por la tarde fueron casi una treintena los fuegos o conatos que tuvieron que atender los servicios de emergencias por la acción de los rayos durante el paso de las tormentas.

Marga Vázquez El incendio de Llombai no está controlado, pero sí estabilizado El Centro de Coordinación de Emergencias ha especificado que el incendio forestal de Llombai no está controlado, como se dijo en un primer momento, sino "estabilizado". La rectificación se plantea después de consultar la situación con el sargento del Consorcio Provincial de Bomberos desplazado al lugar.

Marga Vázquez El incendio de Higueruelas en realidad es Chelva El incendio que había sido localizado en una zona de pinada de Higueruelas en realidad está ubicado en un área de vegetació del término municipal de Chelva, según subraya el 112 Emergències Comunitat Valenciana.

Marga Vázquez Se mantienen los efectivos en el incendio de Llombai Pese a que el incendio de Llombai ya está controlado, el Centro de Coordinación de Emergencias ha subrayado que se mantienen en la zona cinco dotaciones y tres brigadas forestales para evitar que se descontrole y controlar que no haya nuevos fuegos tras la tormenta de esta pasada madrugada.

Marga Vázquez Continúan los trabajos en Monte Espino y detectan otro incendio en Fuentes de Ayódar En los incendios registrados ayer en la provincia de Castelló, se sigue trabajando en el fuego de Monte Espino, entre Tales y Artana. El siniestro está localizado en una zona a la que es imposible acceder por tierra. Hay otro incendio debido a la caída de un rayo en Fuentes de Ayódar y hay varios medios ya trabajando en el lugar.

Marga Vázquez Incendio de vegetación en Callosa d'en Sarrià El Centro de Coordinación de Emergencias informa de un incendio en Callosa d'en Sarrià al que se han movilizado varias dotaciones de extinción.

Marga Vázquez Incendio forestal en Torralba del Pinar Varios medios, entre ellos uno aéreo, se han desplazado en torno a las diez de la mañana a un incendio forestal localizado en Torralba del Pinar, tal y como ha anunciado el Centro de Coordinación de Emergencias.

Marga Vázquez Avistan una columna de humo en Higueruelas Cerca de las diez de la mañana se ha avistado una columna de humo en una pinada de Higueruelas. Al lugar se han movilizado tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, una brigada forestal y un medio aéreo.

Marga Vázquez Controlado el incendio de Llombai A las 9.54 ha quedado controlado el incendio de Llombai, según ha indicado el Centro de Coordinación de Emergencias.