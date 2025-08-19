La lluvia volverá la Comunitat en una semana de descenso de las temperaturas

Fin a la ola de calor que durante más de dos semanas ha abrasado la C.Valenciana y gran parte de España. Así lo pronostica la Agencia Estatal de Meteorología, que de hecho activa la alerta por tormentas "localmente fuertes o muy fuertes" en el norte de Castellón e interior y norte de la Comunitat este mismo martes.

Sin embargo lo más significativo es que el mercurio se va a desplomar 5 grados o más en todo el territorio Valenciano, dejando atrás la canícula y los días tórridos que han superado los 40 grados para registrar máximas de 33 a 35 grados en las capitales de provincia durante toda la semana. El descenso será especialmente notable en las temperaturas máximas y no tanto en las mínimas.

El miércoles se espera que continúe bajando el termómetro entre los 33 y los 30 grados de máxima. Eso sí, las nubes seguirán instaldas en el paisaje y por la tarde se esperan "chubascos y tormentas en el tercio norte y en las sierras del norte de Alicante que podrían extenderse a otros puntos de la geografía". También se espera un poco de viento durante todo el día.

La zona que no se librará del calor, según la Aemet, será el suroeste de Alicante, que continuará con temperaturas significativas de 41-42 grados, mientras el mercurio se desploma en el resto del territorio que dará la bienvenida a temperaturas más agradables.

Posibles chubascos toda la semana

El jueves tampoco nos quitaremos de encima la alerta por posibles chubascos, también especialmente por la tarde, que podrían estar acompañados de tormentas. Las temperaturas seguirán siendo mucho más frescas que las que se han vivido hsata ahora, aunque tendrán un "ligero ascenso" en el interior norte de Castellón, moderado en el litoral de Alicante y flojo en el resto del territorio.

Las temperaturas seguirán su descenso el viernes, con el mercurio ya por debajo de los 30 grados de máxima en València y en 30 grados en Alicante y Castellón. Como toda la semana, el cielo seguirá encapotado, eso sí, con posibles chubascos mucho más ocasionales y la posibilidad de tormenta casi descartada y algo de viento en el norte de Castellón. El fin de semana se espera igualmente con temperaturas mucho más bajas que las que se han vivido hasta ahora en el mes de agosto.

Rachas de viento

El la provincia de València destacarán avisos por fuertes rachas de viento a lo largo de la semana y la Aemet prevé también que las temperaturas mínimas tengan un ligero ascenso mientras las máximas bajan. Municipios como Requena, que este lunes marcaron hasta 40 grados, tendrán 31 de máxima este jueves, un descenso de casi 10 grados de temperatura para decir adiós definitivamente a la ola de calor.

En Castellón las temperaturas también experimentarán un descenso notable, sobre todo en el sur, aunque se mantendrán un poco más calientes en el interior de la provincia, siempre acompañado por intervalos de nubosidad, aunque se descartan tormentas más allá de este miércoles.

Para Alicante se esperan también temperaturas en descenso aunque, al igual que en Castellón, podrían ir acompañadas de precipitaciones los días 20 y 21 de agosto. Para el resto de la semana, se prevé una bajada general de temperaturas.