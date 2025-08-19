El último día de ola de calor deja 27 conatos y un incendio activo en la C. Valenciana

La última jornada de la sofocante ola de calor que ha afectado estos últimos días a la Comunitat Valenciana dejó al menos 27 conatos de incendio en varios puntos de la autonomía, donde este lunes estaba en vigor el nivel máximo de alerta por las adversas condiciones meteorológicas y donde al calor extremo se sumaron las tormentas secas por la tarde, creando así el caldo de cultivo perfecto para el fuego.

Los incendios, la inmensa mayoría desatados en el interior de la provincia de Valencia y en la de Castellón, obligaron a movilizar 14 medios aéreos, una docena de autobombas y 17 unidades de bomberos forestales, según la información del 112 recopilada por este diario. Emergencias de la Generalitat no informó del número de hectáreas quemadas. Al cierre de esta edición, uno de los incendios reportados por el 112 no se había dado por controlado.

Como se temía, la situación se fue complicando a lo largo que avanzaba el día: las altísimas temperaturas matinales dieron paso a tormentas con aparato eléctrico, con el consiguiente riesgo para los montes. Allí se acumulan grandes masas de vegetación muy seca, que actúan como combustible en caso de recibir la mínima chispa, ya sea fruto de una negligencia humana o del impacto de algún rayo.

Precisamente un rayo fue el responsable del primer fuego notificado por Emergencias, en Jarafuel, muy próximo a la zona donde la semana pasada se registraron otros cuatro incendios. Hasta allí se desplazaron tres medios aéreos, una autobomba y dos brigadas de bomberos forestales, que lograron contener las llamas en menos de una hora.

Millares y Quesa

El carrusel de conatos no había hecho más que empezar. Minutos después se desataron otros dos fuegos en Millares y Quesa, municipios de la Canal de Navarrés. En el de Millares actuaron dos medios aéreos, dos autobombas y tres unidades de forestales, una de ellas helitransportada. En pocos minutos lograron extinguir la llama y los equipos se reasignaron a Quesa. El fuego se dio por controlado a las 18.43 horas.

En Quesa, con esos refuerzos, en total trabajaban al cierre de esta edición cuatro medios aéreos, tres autobombas y cuatro brigadas de bomberos forestales.

Cortes de Pallás

Casi en paralelo, en Cortes de Pallás, pocos kilómetros más al interior, Emergencias notificaba otro incendio, al que movilizó tres medios aéreos, una autobomba y dos unidades de bomberos forestales, una de ellas helitransportada. En esta zona, cabe recordar, se desató en 2012 el que todavía hoy es uno de los incendios más devastadores de la historia de España.

Castellón

El escenario fue incluso más complicado en Castellón, donde los bomberos detectaron 20 conatos fruto de esas tormentas secas que dejó el frente tormentoso que barrió en la tarde de ayer el norte de la C. Valenciana. Hubo conatos en Barracas, Vall d'Alba, Vistabella, Onda, Morella, Cortes de Arenoso o l'Alcora, según informó el consorcio provincial de bomberos.

Preocupaba especialmente el de Pina de Montalgrao, al menos por los medios destinados a su extención. En un principio se movilizaron dos aéreos, dos autobombas y tres unidades de bomberos forestales, un dispositivo que tuvo que ser reforzado poco después con dos autobombas más y otras dos brigadas de forestales. Minutos antes de las 22 horas del lunes los bomberos dieron por controlado este incendio.

Simat de la Valldigna

Por último, en Simat de la Valldigna (La Safor), se desplegaron también dos medios aéreos, una autobomba y dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat para batallar contra otro incendio, notificado por Emergencias cerca de las 19.00 horas. Los efectivos desplazados se desmovilizaron apenas una hora después puesto que una lluvia en la zona ayudó a la extinción.