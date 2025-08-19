La ola de calor deja casi dos muertos día en la Comunitat Valenciana en 15 días

Casi dos personas han fallecido al día a causa del calor extremo en la Comunitat Valenciana en lo que va de agosto. La ola de calor sofocante con picos históricos de temperatura, tanto de día como de noche, desde el inicio del mes está dejando huella en los registros: 29 personas han perdido la vida en los primeros 16 días del mes de acuerdo a los datos del sistema MoMo del Instituto del Carlos III. Los datos del observatorio coinciden con la tendencia detectada en el país, donde estas dos primeras semanas de agosto se han saldado con 1.000 fallecidos en toda España.

Tal como confirman los expertos, estas cifras podrían ir en aumento puesto que el último dato diponible es el del pasado sábado. Faltaría, por tanto, computar los fallecidos del fin de semana y aquellas personas que podrían fallecer por complicaciones relacionadas con el calor a lo largo de los prócimos días o semanas. Según lsa fuentes consultadas, el colectivo que más está sufriendo el embite del calor abrasador es de las personas mayores, concretamente aquellas mayores de 65 años con patologías previas. En muchos casos, se trata de pacientes con otras enfermedades que no se hidratan correctamente y, por tanto, están más expuestas a los riesgos de una descompesación inducida por el calor.

216 fallecidos hasta el 16 de agosto

Las distintas olas de calor perjudican gravemente la salud de las personas, tanto que la Comunitat Valenciana está registrando defunciones récord y se podrían superar los de todos los años anteriores. No es la primera vez que el calor se deja notar en los registros de fallecidos. En 2023 y 2024 hubo una gran mortalidad en la temporada estival (del 15 de mayo al 30 de septiembre) debido a las elevadas temperaturas (306 y 268 respectivamente). Sin embargo, hasta la fecha -a falta de un mes y medio- ya se han contabilizado 216 fallecidos a causa del calor de acuerdo a las estadísticas del Instituto del Carlos III.

La mortalidad repunta cuando coincide con los episodios cálidos. La Comunitat Valenciana está llegando al final de la cuarta ola del verano y la dinámica de defunciones es creciente. La primera muerte atribuible al exceso térmico se dio el pasado 7 de agosto y hasta el día 11 se contaron una diaria, pero desde el 12 al 16 se han sumado 25. Según la previsión de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el final del pico cálido ha llegado durante la tarde del reciente lunes 18 de agosto. De modo que para consolidar el impacto total de la ola de calor habrá que esperar unos días más.

Las altas temperaturas afectan gravemente a la salud de las personas más mayores / Francisco Calabuig

El julio más devastador desde que hay datos

Echando un vistazo a los meses de junio y julio, la evolución de la mortalidad no deja lugar a dudas. El pasado junio se consolidó como el más cálido de la historia gracias a la anomalía térmica de más de 3,6 ºC a finales del mes y que se alargó hasta el siguiente mes. Así, con el avance de aquella ola de calor, las muertes se dispararon y llegaron a contarse por decenas durante los primeros días de julio. Y que encontró su pico más devastador el día 7 de julio con 12 muertes térmicas.

Rápidamente lo encadenó con un nuevo episodio de elevadas temperaturas (más flojo que el de junio) y que aumentó la mortalidad por exceso térmica otra vez. Solo entre el día 20 y el 25 del mes, se sumaron más de cinco defunciones diarias. En total, en julio se observaron un total de 155 muertes por dicho motivo. Una estadística que ha superado la de los cinco años anteriores: 30 casos en 2020; 60 en 2021; 97 en 2022; 89 en 2023 y en 2024, 88.

Este agosto podría superar los registros de otros años

Históricamente agosto ha sido el mes que más índice de mortalidad ha generado. También es el mes más caliente del año. Este año el calor se ha adelantado y con él las defunciones. Los datos de Julio son más propios de un mes de agosto. No obstante, todavía es pronto para determinar los efectos de este mes. Pero de mantenerse la trágica y creciente serie de siniestros atribuibles al calor, se podrían superar. Hasta la fecha, se sitúan en un total de 29 casos (16 de agosto). Y en agosto de 2024 fueron 170.

El exceso de calor puede afectar a la salud de cualquier persona. Sin embargo, las mayores de 65 años son las que más muertes registran. Suelen padecer algún tipo de patología y la exposición a las elevadas temperaturas resulta fatal. Por otro lado, están los casos de golpe de calor que en comparación son ínfimos y durante este verano han dejado 4 fallecidos en la Comunitat Valenciana. Con una edad de entre los 40 y los 50 años. El más reciente, un hombre de 43 años procedente de Islandia el pasado jueves 14 de agosto.

La mortalidad no es exclusiva del verano

Las temperaturas no son un problema exclusivo del verano. Las valores de más de 40 ºC son muy dañinos, pero los registros invernales también son preocupantes. En todo 2024 la Comunitat Valenciana sumó 516 defunciones por defectos térmicos, de las cuales 165 fueron entre enero (100), febrero (55) y marzo (10). Y en 2025 se han superado y mucho: 230 (de 446) han sido durante los mismos meses (137, 87 y 6 respectivamente).