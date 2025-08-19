Santa Pola elige a una mujer trans como Reina de la Tercera Edad

"Hoy es un día grande para Santa Pola, es más grande de lo que parece. Hoy la igualdad y la diversidad han ganado". Esta fue de las primeras frases que pronunció la pasada noche la alcaldesa de la villa marinera, Loreto Serrano (PP), después de que Carla Martínez alzase el abanico blanco que le diera el reconocimiento como Reina de la Tercera Edad 2025, un gesto con el que abre camino como la primera mujer trans en ostentar este cargo. La ovación del público fue máxima y había incluso quienes aprovecharon la cita para visibilizar al colectivo LGTBI con banderas arcoiris.

Carla Martínez en el momento que descubre que es la Reina de la Tercera Edad / INFORMACIÓN

La regidora, que no hizo alusión durante la gala a la identidad de género de la proclamada, sí que quiso poner énfasis en que todos los presentes se debían felicitar "por ser diferentes y valientes, por ser capaces de defender lo que creemos”, y realizó un alegato por la igualdad y la diversidad en presencia de las ediles Gela Roche y Nely Baile.

La presentadora explicó, igualmente, que ser la Reina de la Tercera Edad es la representante de un colectivo de mujeres "con espíritu fresco y dinámico. Son mujeres que juegan un importante papel social en todos los aspectos, y forman parte activa de la vida cultural y festiva de Santa Pola”.

La candidata, que fue finalmente elegida por el azar tras alzar el abanico de la suerte, lleva Santa Pola consigo prácticamente desde que nació y está muy vinculada e involucrada en las tradiciones locales, como apuntaron desde el ayuntamiento.

Damas de honor

Martínez compartirá esta experiencia junto a Cati Bonmatí Garri y María Loyola Cabrera, que conformarán la corte de honor como damas. Las tres estuvieron juntas en el escenario con la Reina de la Tercera Edad 2024, Teresa Baeza Sempere, y sus Damas de Honor María Garre Baños y Julia Luchoro Rico, finalizando así un año de reinado. Fueron ellas mismas quienes impusieron la banda a sus sucesoras, recibiendo el calor de los asistentes en su despedida.

Carla Martínez, emocionada, tras descubrirse que será la Reina de la Tercera Edad / INFORMACIÓN

Con esta última gala la villa marinera ya ha coronado a sus tres Reinas de las Fiestas 2025 en un fin de semana intenso. De esta manera, ya lucen su pañuelo dorado Maite Sánchez Maciá, Reina Mayor, Lucía Pomares Ruso, Reina Infantil, y Carla Martínez García, Reina de la Tercera Edad.En las tres elecciones se suspendió el habitual disparo del castillo de fuegos artificiales debido a la preemergencia por riesgo de incendios decretada para estos días.

Espectáculo

Pese a limitarse el espectáculo pirotécnico, si que tuvo lugar el espectáculo “Las canciones de tu vida, el guateque”, con un repertorio de música en directo de todos los estilos y para todos los gustos.