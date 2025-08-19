Tercer verano con pico de covid en la Comunitat Valenciana: por qué ha pasado a ser un virus estival

Ha ocurrido por tercer año consecutivo. El verano ha venido acompañado en la Comunitat Valenciana por un repunte notable en los nuevos casos confirmados de coronavirus, como reflejan las últimas ediciones del boletín del "Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias" (Sivira) de la Conselleria de Sanidad. Desde inicios del mes de junio, la tasa de incidencia del coronavirus ha ido en ascenso hasta alcanzar un pico máximo de 117,4 casos por cada 100.000 habitantes, en la última semana del mes de julio. Es cierto que, desde entonces, el diagnóstico de nuevos casos se ha ido reduciendo levemente gasta una tasa de 84,5 positivos, según el último dato conocido.

La cuestión más "sorprendente" es que la tasa de incidencia del coronavirus del verano ha superado el dato de 42,6 casos de la última semana de enero, su punto más álgido de todo el invierno, la estación estrella para los virus respiratorios. En comparación, la gripe común escaló hasta los 372,3 puntos de incidencia, según los datos correspondientes a la última semana de enero. La covid, en cambio, se ha disparado más del doble este verano respecto a lo ocurrido durante el invierno. Tanto es así que el coronavirus se ha convertido en el virus respiratorio más común este verano en la autonomía, por encima de la gripe y del sincitial, con una incidencia de 7,9 y 0, respectivamente.

Una enfermera vacuna a una mujer contra la gripe y el covid. / EP

Olas todos los veranos

La situación no es nueva de este año; ya ocurrió durante el verano de 2024, cuando la ola estival del coronavirus fue bastante más explosiva. Entonces, la tasa llegó a superar los 200 nuevos casos por cada 100.000 habitantes durante varias semanas consecutivas, entre los meses de junio y principios de agosto. La gran diferencia con lo acontecido este año es que, entonces, el coronavirus sí que tuvo un fuerte pico durante la época de la gripe, a finales del año 2023 con una incidencia de 247 casos.

Evolución de las tasas de gripe, sincitial y covid hasta principios de agosto de 2025. / GVA

Un año antes, en 2023, el virus se disparó también a finales de agosto hasta alcanzar los 210,7 puntos. De este modo, se ha convertido ya en norma que, a diferencia de la gripe común que tiene un solo punto álgido a lo largo del año, el coronavirus tenga dos: uno en invierno, no registrado este pasado invierno, y un segundo en verano que puede ser incluso más virulento que cuando hace frío. ¿Cuál es el motivo?

Por qué ocurre así

Son dos los motivos que podrían explicar la deriva hacia un virus estival de la covid19. El primero de ellos es que, cada seis meses, la enfermedad desarrolla nuevas variantes, como explicaba a Levante-EMV hace unas semanas el investigador en la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), Salvador Peiró. "Más o menos cada seis meses volvemos a tener un repunte, tenemos la ola de invierno y la de verano”, detallaba. La mayor propagación registrada este año se debe, principalmente, a la variante Stratus, también conocida como Frankestein por ser una recombinación de variantes anteriores que ofrece cuadros un poco más graves que sus predecesoras; y a la variante Nimbus NB1.8.1., menos virulenta que la anterior.

La segunda razón se encuentra en los comportamientos de la población durante el verano que propician una mayor transmisibilidad del virus. Entre estos, destaca la falta de ventilación de los espacios cerrados, que se blindan ante las altas temperaturas -especialmente, en periodos extremos como la ola de calor persistente de la semana pasada que dejó máximas de más de 43 grados- y donde el aire acondicionado se convierte en el mejor aliado. A este, se suman otros factores como una mayor movilidad por los viajes de vacaciones o planes de ocio, como las fiestas, en espacios con grandes afluencias de gente.

Turistas en el aeropuerto de Valencia con sus maletas. / Germán Caballero

A estos motivos habría que añadir la falta de inmunidad frente a las nuevas cepas del covid porque la mayoría de la población, aquella que no recibe la vacuna cada año, solo está protegida frente a las variantes del año 2021.