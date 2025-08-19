Los últimos 16 pacientes del Doctor Moliner esperan su traslado sin fecha cerrada

De las 150 camas que tiene de capacidad el hospital de larga estancia Doctor Moliner, en Serra, quedan a día de hoy 16 pacientes, según los sindicatos, aunque Sanidad no confirma la cifra de ingresados. En las instalaciones en Serra, que cerrarán en las próximas semanas para acometer una reforma integral que tardará, en principio, cinco años. Están a la espera de ser reubicados en el Hospital Militar de Mislata, un traslado que, según los sindicatos, se ejecutaría a partir de este lunes, pero las últimas noticias son que no hay noticias al respecto. Al menos así lo aseguran fuentes sindicales, que hoy se han interesado por el avance de las nuevas instalaciones que acogerán a estos pacientes y que no están terminadas en el centro sanitario de Mislata, a excepción de una de las alas del edificio. Desde la Conselleria de Sanidad, por su parte, aseguran que esa fecha nunca salió de ellos y que no hay un día fijo. Será a finales de mes, pero aún no se sabe cuándo y el proceso, dicen, evoluciona según lo previsto.

En concreto, fuentes de la representación de los trabajadores han explicado que hoy han acudido al hospital militar de Mislata, donde está previsto que haya 78 camas para estos pacientes durante los cinco años de la reforma. Han acudido, aseguran, porque se les había dicho que habría una reunión para organizar el traslado, del que sabían que la fecha prevista comenzaba hoy, pero al llegar se les ha dicho que no han sido convocados. Sí había, afirman, una reunión en la sede de la Conselleria con responsables de personal y de la dirección económica, pero la representación sindical no estaba convocada y, a esta hora, desconoce el resultado de la misma todavía.

La adaptación en Mislata, concluyendo aún

En cuanto al edificio, han podido comprobar in situ que los trabajos de adaptación no están del todo acabados, porque, según su testimonio, aún había cajas por desembalar e incluso un trozo de la vía de entrada por asfaltar. Eso sí, lo que son los trabajos estructurales han terminado. De este modo, esperan tener noticias sobre la fecha del traslado en los próximos días.

El hospital militar de Mislata no es el único destino de estos pacientes. Sanidad ha habilitado 30 camas, en habitaciones dobles, en el hospital de crónicos Padre Jofre en la ciudad de València , a las cuales se sumarán 78 adicionales en breve en el antiguo hospital militar, y otras 24 en Manises.

132 camas

Será, pues, un total de 132 camas frente a las 186 de su capacidad total, 50 menos que las que ha habido ahora, pero fuentes de Conselleria aseguraron en su momento que habrá camas para todos. En Porta Coeli, solo había operativas 150 precisamente por el cierre de alas y plantas por el estado del edificio.

El traslado a otros centros provocará una reubicación del personal, que pasará a trabajar en el Padre Jofre, en Mislata o en las Unidades de Hospitalización a Domicilio (UHD). Fuentes sindicales denuncian la “opacidad” de la Conselleria o, al menos, la falta de información que tienen hasta el momento sobre un cambio que, además de para los pacientes, supondrá un cambio de vida y de condiciones laborales para ellos.