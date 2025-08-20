Vaivén
Influencers con puesto en la Fira de Xàtiva
Levante-EMV
València
Cabrafotuda (Fran Tudela) es uno de los mayores altavoces de la lengua valenciana en el mundo gracias a sus cientos de miles de seguidores en redes sociales en los que divulga sobre, precisamente, la riqueza lingüística y cultural del territorio. Pero como él dice "Per a ser universal, primer s'ha de ser local". Por eso decidió aterrizar su tienda online en uno de los puestos de la Fira de Xàtiva, para vender sus productos a sus paisanos y sin una pantalla de móvil de por medio.
