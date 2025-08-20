Camarero destaca la apuesta de la Generalitat “por la conciliación de las familias y la igualdad de oportunidades a pesar de los notables recortes del Gobierno de España”

La Generalitat apuesta por la conciliación familiar durante los períodos de vacaciones escolares de verano, Pascua y Navidad. Por ello, y en relación con el Plan Corresponsables, la conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, pone en valor los servicios que ofrece el Consell para fomentar y mejorar en materia de conciliación de la vida laboral con la estudiantil. Además, de incidir en igualdad dentro de las aulas. Sin embargo, denuncian los "recortes" del gobierno de España.

Davinia Bono destaca el modelo de Torrent en la aplicación del Plan Corresponsables con la Escuela de Verano ‘PLANETA’ / Ayuntamiento de Torrent

Las medidas que contempla el Plan Corresponsables pone el foco en las escuelas de verano de la Comunitat Valenciana. En este sentido, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha visitado el centro de la Escuela de Verano de Carcaixent y ha destacado que la “la conciliación familiar y la corresponsabilidad son fundamentales para las familias y nuestro compromiso es garantizar recursos que permitan a las familias la conciliación durante los meses de verano”. Davinia Bono, directora general de Igualdad, y a la alcaldesa del municipio, Carolina Almiñana, han acompañado a la vicepresidenta en su visita.

Concretamente, la escuela veraniega de Carcaixent, cuenta con ceraca de 100 menores matriculares, de los cuales diez son de plazas destinadas a niños y niñas con necesidades especiales. Y gracias al Plan Corresponsables, ha recibido un total de 56.554,21 euros. Una estrategia en la que colaboran el Ministerio de Igualdad, junto a los gobiernos autonómicos de toda España.

La Generalitat busca "impulsar el apoyo a las familias"

Como ha señalado, la Generalitat apuesta por “impulsar el apoyo a las familias con políticas centradas en la igualdad y la corresponsabilidad, muestra de ello es que ya son más de 542 municipios de la Comunitat Valenciana los que se benefician de las ayudas del Plan Corresponsables”.

Según ha explicado, el Plan Corresponsables es “una de las medidas que cuenta con mejor acogida por parte de los padres y madres”, por lo que “desde el Consell seguiremos reclamando una mejor gestión, que la financiación de los fondos destinados a estos servicios de igualdad llegue a tiempo y que deje de recortarse la partida”.

Recortes en en el presupuesto

En este sentido, la vicepresidenta ha indicado que “no es de recibo que un Gobierno, que se hace llamar feminista, recorte el 25 % del presupuesto en conciliación y corresponsabilidad con el impacto negativo que esta medida tiene en los municipios y, por tanto, en el servicio que prestan tanto en las vacaciones de verano como en las escoletas de Navidad y Pascua”.

Por último, ha afirmado que “seguiremos al lado de los municipios ofreciendo este tipo de recursos que permiten a los padres y madres trabajadoras disponer de un servicio que facilita su conciliación”.