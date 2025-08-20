Camps inicia la campaña para recuperar la presidencia del PPCV con su primera cena multitudinaria en Alicante

Francisco Camps ha elegido Alicante para iniciar la campaña con la que pretende recuperar la presidencia del PPCV. Quien fuera presidente de la Generalitat entre 2003 y 2011 y también máximo dirigente del partido a nivel autonómico ha convocado una “cena de inicio de campaña” a las 20:00 horas el próximo viernes 5 de septiembre.

El acto se celebrará en el restaurante Juan XXIII, en la avenida de Antonio Ramos Carratalá número 96. Se trata del mismo local en el que Alberto Núñez Feijóo protagonizó el último gran acto de partido del PP en la ciudad junto al actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado 10 de junio.

En aquel momento el partido congregó a un millar de militantes, algunos de los cuales se quedaron sin sitio para comer en el restaurante citado. Fuentes cercanas al expresidente calculan que el 5 de septiembre se podrían reunir unas 400 personas, según sus cálculos, aunque precisan que se podrá pronosticar un número más exacto conforme se aproxime la fecha.

No es la primera aparición de Camps en Alicante desde que sugirió su voluntad de recuperar la presidencia del partido. Sí que será, en cambio, el primer acto con vocación multitudinaria. Hasta ahora estas reuniones han tenido lugar en la ciudad de València, donde llegó a reunir a 1.600 personas en el edificio Veles e Vents el pasado 10 de mayo.

El pasado 9 de julio el expresidente confirmó, también en València, su voluntad de volver a presidir el PPCV, mientras que el día 30 de aquel mes celebró un acto en Alicante para presentar a su equipo con el que aspira a conseguir el objetivo.

En Alicante el ex alto cargo con más relevancia de los que apoya al expresidente de la Generalitat en su intento es Sonia Castedo. Quien fuera alcaldesa de Alicante entre 2008 y 2014 está participando activamente en los actos de Camps, quien se dio su primer baño de masas en marzo en la ciudad, en la presentación del libro Reenfocando España, escrito por Javier Más y que recoge su pensamiento político.

Anteriormente, Camps ha estado celebrando actos de toma de contacto con militantes en ciudades como Elche, Crevillent, Guardamar o Torrevieja durante el último año y medio.