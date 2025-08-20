El Consell zanja el conflicto de las prácticas sanitarias: este es el listado completo de centros

Más de un año de negociaciones y una batalla judicial incluída, pero el Consell ha logrado zanjar el conflicto de las prácticas sanitarias a menos de un mes del inicio de curso. Las universidades públicas y privadas podrán realizar sus prácticas en cualquier hospital de la Comunitat Valenciana.

Eso sí, cada institución académica tendrá sus centros sanitarios de referencia -los más cercanos- pero se contempla también un 20 % de plazas en cualquier otro hospital para que los estudiantes puedan realizar las prácticas en el centro que decidan.

El acuerdo alcanzado acaba con la exclusividad que tenían las instituciones académicas para formar a sus alumnos en determinados centros sanitarios y establece un sistema de preferencias para las universidades. El complejo reparto llega a falta de pocos días del inicio de curso y tras poner fin al tortuoso conflicto académico por la carrera de Medicina en Alicante (UA), que ha recibido el aval judicial para seguir adelante, y en un curso clave, pues los alumnos de la UA tienen que hacer su formación clínica al comenzar el tercer curso.

Este es el listado de centros de referencia de las distintas universidades para los que se reservan el 80 % de las plazas, sin embargo el estudiantado podrá realizar las prácticas en cualquier centro de salud complementario, que se recogen en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Universidad de Alicante

Medicina:

– Departamento de Salud de Alcoy

– Departamento de Salud de Marina Baixa

– Departamento de Salud de Dénia

– Departamento de Salud de Torrevieja

– Centros de Salud Pública de Alcoi, Benidorm, Dénia y Orihuela

Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, Óptica y Optometría y Logopedia:

Departamento de Salud de Alicante - Hospital General

– Departamento de Salud de Alicante - San Juan

– Departamento de Salud de Elche - Hospital General

– Departamento de Salud de Alcoy

– Departamento de Salud de Marina Baixa

– Centros de salud pública de Alicante, Elche, Alcoi, Benidorm y Dénia.

Universitat de València

Medicina:

– D. S. València-Fe

– D. S. València- Doctor Peset

– D. S. València-Clínico-Malvarrosa

– D. S. València-Hospital General

– Centros de Salud Pública de València y Torren

Enfermería, Fisioterapia, Farmacia, Odontología, Psicología, Logopedia, Podología, Óptica y Optometría, Nutrición Humana y Dietética e Ingeniería Biomédica:

– D. S. de València – La Fe

– D. S. de València – Doctor Peset

– D. S. de València – Clínico-Malvarrosa

– D. S. de València – Hospital General

– D. S. de Xàtiva-Ontinyent

– D. S. de Gandia

– Centros de Salud Pública de Valencia, Torrent, Xàtiva y Gandia

Universidad Miguel Hernández

Medicina, Fisioterapia, Farmacia, Psicología y Podología:

– Departamento de Salud de Alicante - Hospital General

– Departamento de Salud de Alicante - San Juan

– Departamento de Salud de Elche - Hospital General

– Departamento de Salud de Elda

– Centros de Salud Pública de Alicante, Elche y Elda

Universidad Cardenal Herrera-CEU

Medicina:

– Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón

– D. S. Vinaròs

– D. S. Sagunto

– D. S. València-Arnau de Vilanova-Llíria

– Centro de Salud Pública de Benicarló

Enfermería, Fisioterapia, Farmacia y Nutrición Humana y Dietética:

– Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón

– D. S. Vinaròs

– D. S. Sagunto

– D. S. València-Arnau de Vilanova-Llíria

– D.S. Dénia

– Centro de Salud Pública de Benicarló

Universidad Católica de València San Vicente Mártir

Medicina:

– Departamento de Salud de Requena

– Departamento de Salud de Manises

– Departamento de Salud de La Ribera

– Departamento de Salud de Gandia

– Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent

– Centros de Salud Pública de Utiel, Manises, Alzira, Gandia y Xàtiva

Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, Odontología, Fisioterapia y Podología:

– Departamento de Salud de Requena

– Departamento de Salud de Manises

– Departamento de Salud de La Ribera

– Centros de salud pública de Utiel, Manises y Alzira

Universidad Europea de Valencia

Enfermería, Fisioterapia y Psicología:

– D. S. Orihuela

La firma del convenio de prácticas se hizo el pasado 20 de junio, sin embargo, no había entrado en vigor hasta este martes con su publicación en el boletín oficial. En la firma estuvieron presentes el president Carlos Mazón, el conseller de Educación José Antonio Rovira, el conseller de Sanidad Marciano Gómez, la rectora de la Universidad de Alicante Amparo Navarro y el de la Universidad Miguel Hernández de Elche Juanjo Ruiz.

Enfermería en la UMH

Aunque la Universidad Miguel Hernández (UMH) va a estrenar Enfermería, carrera ya consolidada en Alicante y el CEU Cardenal Herrera (lo que implicaría compartir hospitales las prácticas), el Consell ha obviado el lugar donde podrán hacer prácticas sus alumnos. Por el momento, Sanidad no ha dado explicaciones al respecto. De cualquier manera, existe la posibilidad de incluir adendas en el convenio los próximos años.

Así, el acuerdo se ha hecho público una vez que la Generalitat ha cumplido con su compromiso de convertir a contrarreloj durante este año todos los centros sanitarios en universitarios para tener espacios suficientes para formar a todos los alumnos.

En la Comunitat ya se han acreditado a 14 hospitales que se suman a los 13 restantes que ya lo estaban y se han suscrito convenios con las siete universidades para "garantizar el acceso de los alumnos de Ciencias de la Salud en condiciones de equidad”, explicó el president Carlos Mazón.

"Modelo pionero"

Mazón destacó que con esta medida se cumple "un compromiso adquirido y nuevo modelo de colaboración con las universidades que es pionero en España y por el que todos los recursos sanitarios asistenciales, centros de salud y de salud pública, y hospitales públicos están a disposición de los alumnos universitarios de grados y postgrados de Ciencias de la Salud para el desarrollo de su formación clínica y sanitaria a partir del curso 2025-2026”.

Actualmente, se han suscrito convenios de colaboración con las siete universidades públicas y privadas de la Comunidad Valenciana: Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de Alicante, Universidad de Valencia, Universidad CEU Cardenal Herrera, Universidad Católica de Valencia, Universidad Jaume I y Universidad Europea de Valencia.

El jefe del Ejecutivo valenciano destacó la apuesta y el compromiso del Consell por una "sanidad pública y de calidad, que comienza con la formación de los futuros profesionales”. En este sentido, ha hecho referencia al inicio del proceso para la creación del grado de Enfermería en la Universidad Miguel Hernández.

Asimismo resaltó el aumento del 7,8 % en la partida sanitaria en los Presupuestos de la Generalitat de 2025, que sirven “para impulsar la Atención Primaria, reforzar la atención hospitalaria y la ampliación de las prestaciones farmacéuticas”.