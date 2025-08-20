La Generalitat frena el envío a León de dos unidades de bomberos forestales ante los conatos en Castellón

La Generalitat frenó este lunes el envío a León de parte del dispositivo de ayuda que había anunciado para colaborar en la extinción de los incendios que azotan a esa zona de España ante la complicada tarde que se vivió en los montes valencianos, donde se registraron cerca de una treintena de conatos.

Apenas unas horas después de que el president Carlos Mazón avanzara la inminente salida de un contingente de apoyo desde la C. Valenciana, en pleno choque entre los territorios del PP y el Gobierno por las competencias y los medios disponibles, los mandos de Emergencias del Ejecutivo valenciano dieron marcha atrás y dejaron en tierra a parte de ese equipo, que fue destinado a tareas de vigilancia contra el fuego en Castellón, según confirman diversas fuentes a Levante-EMV.

En concreto, se decretó que dos unidades de bomberos forestales y dos autobombas (camiones con capacidad para cargar agua) no partieran hacia León. La medida fue comunicada a los afectados cuando estos se encontraban ya en el convoy que iba a viajar hacia la zona afectada por el fuego.

Tras el cambio de planes, esta docena de bomberos forestales reprendió este martes su viaje después de que los incendios forestales que se originaron el lunes en Castellón se dieran por controlados.

El dispositivo puesto a disposición de Castilla y León por la Generalitat incluye en total 134 bomberos (forestales, de los tres consorcios y municipales), 13 autobombas, cinco nodrizas y unidades de drones, logística, mecánica y comunicación.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. / Levante-EMV

"Improvisación"

El anuncio de este envío por parte de Mazón, que llegó con toda la Comunitat Valenciana en riesgo extremo de incendios, generó malestar en algunos sectores de estos cuerpos, que vienen denunciando la falta de personal en sus filas así como la precariedad laboral que padecen. "Somos pocos y se van a ir más", lamentaba un bombero forestal en conversación con este diario.

Además, otros denuncian que la rectificación de Emergencias pocas horas de anunciar el contingente de apoyo evidencia que la medida fue una "total improvisación" de la Generalitat. "Tenemos falta de personal, pero si has comprometido una ayuda, ya cuentas que esas unidades se pueden suplir con otras, de Valencia por ejemplo".