De la 'vida mejor' a escapar del crimen organizado: los nuevos migrantes peruanos de València

Los migrantes peruanos son parte de la historia moderna de España. Ayudaron a construir el país literal y figuradamente. Ellos fueron parte de la primera ola migratoria (junto a ecuatorianos, rumanos y marroquíes) en los años 2000 que hizo que España dejara de considerarse un país emisor, a receptor de migrantes.

En esa época llegó Janneth Rivero, presidenta de Casa Perú, a València. Tenía a su madre aquí y vino con un visado para trabajar. No fue nada fácil, pero poco a poco logró salir adelante. Ella es uno de tantos rostros de esa migración económica. Vinieron a la obra, a la hostelería, o a donde fuera, pues en aquella época abundaban los carteles de 'se busca trabajador' y el propio país concedía visados, especialmente a estados de América Latina con raíces culturales e históricas comunes. "No es delito querer salir de tu país para trabajar y prosperar en otro", cuenta Janneth. Muchos compatriotas trabajadores lo hicieron y ahora son parte de la sociedad valenciana.

Pero de aquello ya no queda nada. Ni España ni Perú son iguales. El estado ya no concede visados para trabajar, y el país andino está sumido en una espiral de violencia de las pandillas y el crimen organizado que aterroriza a la población. Antes los peruanos venían buscando una mejor vida; ahora vienen para salvarla.

De buscavidas a salvavidas

Muchos venden hasta su casa para subirse un avión con la única promesa de un trabajo en la economía sumergida en España, o a veces ni eso. El Observatorio Permanente de la Inmigración del Gobierno de España advierte que el número de migrantes peruanos que llegan a España y solicita permisos de residencia ha crecido mucho en los últimos años.

Una familia duerme con sus 6 hijos durante 4 días en un parque en València. / Germán Caballero

Un familiar próximo a Janneth es otro ejemplo. "Él trabaja de comerciante, todos los días va al mercado y vende. Una mañana vio que en su puesto había un papel que decía 'sabemos a qué universidad va tu hija. Todos los días entra a esta hora. Páganos cada mes o un día no volverás a verla'. La mañana siguiente cogieron lo poco que tenían y se fueron a Chile. Desaparecieron de un día para otro por el puro terror que tenían", cuenta.

Esa es la nueva realidad de un país que Janneth ya no reconoce. "La gente que llega me habla de un Perú que yo no he vivido nunca. Antes es cierto que te podían robar por la noche, pero nada como esto. La gente que viene habla de pandillas y de crimen organizado que amenaza con secuestrar a tus hijos y hacerles daño, que te obligan a pagar extorsión en sus negocios. No imaginé que el país pudiera estar así", explica.

Fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) confirman también este cambio de tendencia migratoria y aseguran que ya hay unos pocos casos en los que se les ha concedido el asilo como refugiados por huir de la violencia.

Estafas y mafias

La diferencia con los 2000 es que ahora, por si fuera poco, es casi imposible migrar por cauces legales. Antes España daba visados de trabajo, ahora no. Los pocos que tienen dinero (más de 6.000 euros) llegan a València con un visado de formación -es decir, para estudiar- y a partir de ahí intentan conseguir un trabajo para poder quedarse. La mayoría llegan por vía irregular: entran como turistas y se quedan como indocumentados. Carne de cañón para trabajos esclavos en la economía sumergida.

Pero no es tan fácil hacer turismo en España si no vienes de un país del primer mundo. En el caso de Perú, debes dar garantías a la administración y tener en tu cuenta bancaria decenas de miles de euros para sacar la visa. Es una de las maneas con las que migraciones intenta evitar esta entrada de migrantes irregulares.

Sin embargo, según denuncian en Casa Perú, ya están proliferando las mafias que ingresan el dinero en cuenta y, nada más aterrizar en Manises, la persona lo devuelve, eso sí, con una generosa comisión de por medio. Hacen negocio con la necesidad y la inseguridad de la gente.

Europa y las falsas expectativas

Otro problema de este tipo de migración es la falta de planificación. "Hay algunas personas que nos llaman para informarse, para ver de qué manera pueden encontrar trabajo y ver cómo está la cosa, pero últimamente llega más gente con una mano delante y otra detrás porque vienen huyendo", cuenta Rivero.

El primer gran muro con el que chocan es la falta de oportunidades y el precio de la vida, especialmente en València. "Al llegar dicen que trabajan de lo que sea y que no les importa vivir fuera de València, pero cualquiera sabe que los precios de los pisos están imposibles, especialmente después de la dana. La gran mayoría de migrantes peruanos están viviendo hoy en habitaciones. Si vienes con varios niños eso es inviable, y para alquilar un piso entero hay que ganar mucho. Cuando explicamos a las familias esto quedamos como los malos, pero les decimos que tienen que intentar migrar con cabeza en la medida de lo posible, o al menos que lleguen informados de a dónde han venido", dice Rivero.