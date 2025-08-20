El piloto de un avión de extinción 'valenciano' salva la vida a una persona atrapada en el fuego en Ourense

Los profesionales que trabajan en la extinción de incendios se juegan la vida a diario y en ocasiones, además de proteger los bosques y los pueblos, también salvan las vidas de otras personas. Es lo que sucedió este domingo en Cenza, Ourense, cuando un piloto de Plysa, filial de Air Nostrum y adjudicataria del contrato contra incendios forestales de la Xunta de Galicia, realizó una maniobra clave para rescatar a un hombre que había quedado atrapado entre las llamas.

El vídeo fue publicado por la Guardia Civil, y en él se aprecia como la aeronave, una Thrush 710-P con capacidad para volar con más de 2.800 litros de agua en su depósito (más otro adicional con otros 90 litros en los que se almacenan químicos que pueden adicionarse, como espumógenos o retardantes), irrumpe de manera decisiva para descargar sobre una máquina pesada, tipo bulldozer, con la que un hombre estaba tratando de hacer un cortafuegos para contener el avance del fuego.

El avión pasa a escasos metros y descarga con precisión el agua, sofocando las llamas que acorrabalan a esta persona. "La rápida intervención del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y de los medios aéreos evitó una tragedia", destaca el Instituto Armado en la publicación.

La voracidad de los incendios forestales que azotan Galicia y Castilla y León y que ya se han cobrado la vida de al menos cuatro personas está generando, por desgracia, situaciones límite como estas. De hecho, fuentes del sector señalan que estas maniobras son habituales estos días, en los que los esfuerzos se centran en salvar los pueblos acechados por las llamas.