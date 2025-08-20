El PSPV achaca el envío frustrado de bomberos valencianos a León a la "improvisación" de Mazón y la "precariedad" de Emergencias

La portavoz de Justicia del PSPV en las Corts, Alicia Andújar, ha denunciado este miércoles la “improvisación y frivolidad” del president Carlos Mazón en la lucha contra los incendios forestales al anunciar el envío de bomberos a otras comunidades autónomas para después, a las pocas horas, "tener que recular y hacerlos volver al registrarse diversos fuegos en la propia Comunitat Valenciana", como ha informado este diario.

Para los socialistas, el propio envío del contingente responde a motivos políticos y el cambio de planes "evidencia la precariedad y falta de medios de la Generalitat Valenciana para hacer frente a sus propias emergencias".

Para Andújar, todo este episodio ha puesto en evidencia “la bochornosa actuación de Mazón en su intento de utilizar políticamente los incendios forestales siguiendo a pies juntillas la estrategia del PP nacional de atacar al Gobierno de España por todo", señala el PSPV en un comunicado.

Mazón "ha vuelto a hacer el ridículo poniendo en evidencia la improvisación y la falta de recursos y de personal en Emergencias", insiste Andújar. "El lunes anunciaba a bombo y platillo el envío de bomberos para colaborar en la extinción de los incendios de Castilla y León, y ayer tuvo que recular y hacer volver a parte del dispositivo enviado por los incendios que se declararon en la Comunitat Valenciana". En concreto fueron dos unidades de bomberos forestales y dos autobombas.

“Pero lo más grave –recalca la parlamentaria socialista–es que por la tarde tuvo que solicitar la colaboración de unidades de Cataluña y Aragón para atender adecuadamente diversos fuegos en Castellón”.

Los ecos de la dana

“Estamos ante una utilización partidista de la Administración que es muy lamentable. El presidente del Ventorro ha vuelto a demostrar una vez más su incapacidad para gestionar la Generalitat y no desaprovecha ni una oportunidad para hacer patente esa incompetencia que nos llevó a la peor catástrofe sufrida por los valencianos el 29 de octubre de 2024”, señala la parlamentaria socialista.

Además, la responsable de Justicia del PSPV en las Corts ha recalcado que, como denuncian los socialistas desde hace semanas, “la falta de personal en las unidades de bomberos forestales y del Consorcio es muy grave y no solo debilita nuestra capacidad de respuesta frente a los incendios, sino que pone en peligro a los propios bomberos”.

Unidades incompletas

Andújar considera “muy grave” que, tal como ha publicado este diario, el 70% de las unidades de bomberos de la Generalitat están incompletas y con menos personal de lo que establece el protocolo, algo que “pone en riesgo la seguridad de los bomberos en caso de producirse un siniestro, porque mientras unos están apagando el fuego, otros deben controlar su evolución, y limita muchísimo la eficacia de la lucha contra estos siniestros”.

“Esta precariedad de medios es la consecuencia de recortar presupuesto en Emergencias, de la improvisación y falta de proyecto para abordar los terribles efectos del cambio climático que estamos viviendo”, censura la diputada, para la que “la incompetencia del PP pone en riesgo la vida de las personas”.