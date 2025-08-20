La superficie quemada en España equivale a la suma de estas tres comarcas valencianas

350.000 hectáreas. Es la superficie total arrasada por todos los incendios forestales de las últimas semanas en España, que han cercado ciudades y pueblos y que ha arrasado el monte y terreno forestal en varias provincias, sobre todo las gallegas, León, Palencia o Extremadura. Es una superficie equivalente a 350.000 campos de fútbol, aproximadamente. Pero no solo. También se puede comparar la superficie quemada con nuestro territorio más cercano. En los incendios de estas semanas, en concreto, se ha quemado el equivalente a la suma de la superficie del Rincón de Ademuz, Los Serranos y la plana de Requena-Utiel: 350.129 hectáreas.

El mapa del servicio Europeo de vigilancia muestra todos los fuegos en tiempo real, además de la superficie quemada en los últimos días o semanas. La situación es especialmente preocupante en Galicia, Extremadura y Castilla y León. Pero el cálculo de la superficie quemada en toda España arroja la cifra total de 350.000 hectáreas.

Como sumar tres comarcas o 26 veces València

Es el equivalente a la suma de varias comarcas valencianas. En concreto, el Rincón de Ademuz tiene una superficie en hectáreas de 37.010. Los Serranos es más grande, mide 140.530 hectáreas. Requena-Utiel, por su parte, tiene una extensión de 172.589 hectareas. Juntas, suman una superficie de 350.129 hectáreas, muy similar al área quemada.

Pero se puede hacer otra comparativa. Si se tiene en cuenta la superficie de la ciudad de València -excluyendo el área metropolitana y tomando solo los límites de la capital- el área calcinada equivale a 26 veces la superficie del ‘cap i casal’, que tiene una extensión de 13.465 hectáreas.

Imagen de los incendios en el Sistema de Vigilancia Europeo / Copernicus

Casi 700 veces lo quemado en Teresa de Cofrentes

Cuando el incendio de Teresa de Cofrentes se dio por perimetrado, había quemado 504 hectáreas . Es el fuego que hizo que el valle de Cofrentes-Ayora contuviera la respiración durante varios días de la semana pasada. El área calcinada ascendió a 13 kilómetros de longitud en su perímetro, explicó el conseller de Emergencias. De las hectáreas que han ardido, 64 pertenecen al término municipal de Ayora y el resto, al de Teresa de Cofrentes.

Es decir, que el área calcinada en los diversos incendios que azotan la península equivale a equivale aproximadamente a 694 incendios como el de Teresa de Cofrentes, casi 700.

En general, los incendios forestales activos que en este momento están arrasando una mayor superficie se localizan en distintos puntos de la península y presentan dimensiones muy considerables. El más extenso se encuentra en la provincia de Ourense, donde las llamas ya han devastado unas 62.000 hectáreas, convirtiéndolo en el foco más grave por su magnitud. Le sigue en extensión el incendio de Molezuelas de la Carballeda, en la provincia de Zamora, con alrededor de 31.500 hectáreas afectadas, que también representa una pérdida forestal muy significativa y pone de relieve la vulnerabilidad de esta zona a los grandes fuegos. En tercer lugar se sitúa el incendio de Jarilla (Cáceres), que ha calcinado aproximadamente 11.000 hectáreas, una cifra que, aunque menor en comparación con los anteriores, sigue suponiendo un desastre natural de gran envergadura.