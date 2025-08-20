Vaivén
Torró, acompañante y no autoridad en los moros y cristianos de Ontinyent
La nueva número tres del PSOE ha dejado de ser "autoridad", pero podrá estar en primera fila en la Entrada del viernes al acudir con la ministra Diana Morant
L-EMV
El protocolo de unas fiestas mayores siempre tiene rígidos protocolos, rifi-rafes y hasta antipatías personales. Como contaba ayer este Vaivén, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se las ha ingeniado como ha podido para poder estar en primera fila en la tribuna de autoridades de las fiestas de su ciudad, Ontinyent, que este viernes vive uno de sus días grandes con la Entrada de Moros i Cristians.
El motivo de tener que buscarse la vida para estar e un lugar visible no es otro que su 'pérdida' de rango, como han querido dejar claro desde el consistorio ontinyentino. Al ascender dentro del partido, Torró ha dejado su cargo como secretaria de Estado de Industria con lo que, de facto, ha dejado de ser una autoridad, lo que le resta peso y la aleja de la zona más noble y visible de la tribuna. En otras palabras, según el protocolo ontinyentí debería sentarse en zonas más altas. Por eso, para poder estar en primera fila será "acompañante" de la ministra, Diana Morant. También les acompañará la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. La pésima relación con el alcalde, Jorge Rodríguez, tampoco ayuda a la hora de tener las puertas abiertas en este tipo de eventos en su ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Por qué el cielo está hoy tan turbio: este es el motivo
- Estos son los 30 pueblos que más se han 'abrasado' hoy con un bochorno de casi 50 grados
- Controlado 'sin llama' el incendio forestal en Xàtiva que ha obligado a desalojar varios chalés
- La Aemet alerta de un día 'muy adverso' en Valencia por los reventones, las tormentas y el calor
- La Aemet activa la alerta roja por calor extremo en todo el prelitoral de Valencia
- La familia con 6 niños vuelve a la calle y pedirá la repatriación voluntaria a Perú
- Los días más sofocantes del año rozan los 44 grados y torran Valencia
- Segundo día de alerta roja por temperaturas extremas en Valencia en la jornada más tórrida del año