Torró, acompañante y no autoridad en los moros y cristianos de Ontinyent

El protocolo de unas fiestas mayores siempre tiene rígidos protocolos, rifi-rafes y hasta antipatías personales. Como contaba ayer este Vaivén, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se las ha ingeniado como ha podido para poder estar en primera fila en la tribuna de autoridades de las fiestas de su ciudad, Ontinyent, que este viernes vive uno de sus días grandes con la Entrada de Moros i Cristians.

El motivo de tener que buscarse la vida para estar e un lugar visible no es otro que su 'pérdida' de rango, como han querido dejar claro desde el consistorio ontinyentino. Al ascender dentro del partido, Torró ha dejado su cargo como secretaria de Estado de Industria con lo que, de facto, ha dejado de ser una autoridad, lo que le resta peso y la aleja de la zona más noble y visible de la tribuna. En otras palabras, según el protocolo ontinyentí debería sentarse en zonas más altas. Por eso, para poder estar en primera fila será "acompañante" de la ministra, Diana Morant. También les acompañará la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. La pésima relación con el alcalde, Jorge Rodríguez, tampoco ayuda a la hora de tener las puertas abiertas en este tipo de eventos en su ciudad.