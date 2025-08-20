Hace tres años

Hace una semana me contactaron desde la Sexta para hacer una intervención sobre por qué los incendios iban a ser cada vez peores. No tuve problemas en interrumpir mi día de playa con la familia para grabarme un video a mi mismo. Lo hice de solo un minuto para que no me lo editaran ni recortaran demasiado, porque ya tengo alguna experiencia y sé que las teles de cierta envergadura te graban muchos minutos y luego sacan lo que quieren fuera de contexto, y tú dudas muchas veces en si realmente has dicho eso. A pesar de la buena voluntad de mi contacto con la cadena, desde "arriba" decidieron prescindir de mi video y yo solo pude pensar en por qué me molestaban si no me iban a utilizar. En ese contexto recordé que hace justo tres años, con motivo del incendio de Vall d'Ebo, me llamaron de A Punt para hacer un directo en un informativo por Skype. Es siempre la mejor opción, porque no te pueden editar y puedes soltar todo lo que piensas sin problemas. Reconozco que estoy orgulloso de esa intervención porque conseguí decir todo lo que quise en siete minutos y tuvo repercusión más allá de lo esperado. Se me ocurrió pasar por redes con bastante éxito ese vídeo que me mandó un buen amigo y hay mucha gente que está convencida de que es una entrevista actual. El caso es que insistía en todo eso de la gestión agroforestal y en la necesidad de ayudar a los que defienden el territorio rural a capa y espada. Es curioso que la entrevista parezca actual y es una muestra de que seguimos igual o peor tres años después, pero sí hay cada vez más voces que hablan de estos múltiples factores, distintos pero con cosas en común en cada territorio. Me temo que en ésta, como en otras emergencias, Dana de Valencia incluida, todo quedará olvidado y atropellado por otros eventos y por la gresca política entre presuntos moderados que cada vez alienta más los bulos y las soluciones simplistas de la ultraderecha. Y mientras seguiremos sin aplicar soluciones complicadas pero posibles para mitigar los daños. Así nos va.